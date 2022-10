Joaquín Galve reclama un nuevo edificio para la Justicia en Navarra

Hoy martes 25 de octubre, ha estado en los micrófonos de Cope Navarra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve. Cumple su segundo mandato al frente del TSJN, lleva ocho años al frente del órgano y, por tanto, le restan dos para concluir. Ha indicado que mira más lo que le resta que el camino recorrido.

Ha dado un repaso a la situación que vive la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación que le afecta a él directamente, pero también a todos los jueces y a todos los ciudadanos, tal y como ha explicado en directo.

Además, también ha reclamado más medios para la Justicia en Navarra, aunque ha asegurado que estamos a la cabeza de España en ese punto. Lo que sí se afana en pedir es un nuevo edificio, ya no cabe más, ha dicho Joaquín Galve. "Todos los políticos me han dicho que van a mirar con cariño lo del nuevo edificio", ha asegurado, aunque lo cierto es que no tiene mucho optimismo en que se comience a construir durante su mandato.