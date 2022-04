Jerusalem Igal: "No es cierto que mantener los puestos de los profesores aumente el presupuesto"

El consejero Gimeno hizo público ayer que no se va a negociar a propósito de los puesto de los profesores de religión ya que el Gobierno “trata a todos por igual”.

Ante esto desde el sindicato de los profesores de religión reflejan que no se les puede tratar como iguales porque no lo son, "ya que son trabajadors indefinidos desde hace muchos años con sus derechos", dice Jerusalem Igal portavoz.

Ante la justificación del Consejero de que mantener los puesto incrementa el presupuesto Igal explica que esto no es cierto. Jerusalem explica que "no supone más gasto que sigan contratados porque ya lo están y el gasto es cero", " de hecho al contabilizar ahora el presupuesto sin esas plazas el año que viene deberán aumentarlo ya que esas horas lectivas no se reducen y otro profesor las tendrá que impartir".

Aun así la proposición de Ley de Navarra suma para mantener los puestos de trabajo sigue a trámite, ahora hay 15 días para presentar enmiendas, después pasará a comisión y tras el debate volverá al parlamento para su votación.