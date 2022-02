Javier Esparza: "no representan a UPN y no pueden seguir en UPN"

El presidente de UPN, Javier Esparza, considera que los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero deben entregar su acta de diputados ya que "no representan a UPN y no pueden seguir en UPN" después de que ayer decidieran votar "no" a la la reforma laboral en el Congreso, en contra de "la disciplina de voto del partido".

Sobre las medidas que se tomarán de no dejar su acta, Esparza dice que "vamos a ver jurídicamente, en función de los estatutos qué es lo que podemos hacer, pero obviamente yo creo que no representan a UPN.

Esparza afirma que en una reunión matenida el lunes se acordó que "el vicepresidente del partido Enrique Maya, Yolanda Ibañez y yo mismo tomaríamos la decisión y la trasladariamos".