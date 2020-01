Javier Esparza dice que se conforma el Gobierno "del fraude"

Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, ha dicho que se conforma en España el "Gobierno del fraude" y ha añadido que "si Otegi y Junqueras sonríen creo que tenemos pocos motivos para la sonrisa el resto de los españoles".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha indicado que éste será un Gobierno "en manos de los independentistas vascos y catalanes" y "se va a replicar el modelo en Navarra". "Un modelo que en Navarra hemos denunciado con firmeza porque en Navarra vemos un Gobierno débil, en minoría, entregado al nacionalismo vasco y en España vamos a tener un Gobierno débil, en minoría y entregado al independentismo vasco y catalán", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma ha indicado que "hoy se va a conformar un Gobierno del fraude porque hubo miles de socialistas que votaron a Sánchez para que conformara un gobierno que no estuviera en manos de ERC ni de EH Bildu, para que no tuviera vicepresidente al señor Iglesias; y sin embargo, ha cogido sus votos y ha hecho lo contrario de lo que iba a hacer". "El socialismo sanchista no tiene palabra", ha opinado, para añadir que "hay una renuncia a los principios, a la ideología... y se busca el sillón a cualquier precio".

Ha expuesto que "María Chivite es presidenta gracias a Bildu y Sánchez también gracias a Bildu y de ERC" y "nunca antes España había tenido un gobierno en manos de los testaferros de ETA". "EL PSOE no es de fiar", ha aseverado.

Esparza ha señalado que el hecho de que "Bildu hable de democracia y libertad es un insulto a los que tenemos memoria reciente; que Bildu diga que se quiere conformar un ambiente belicoso es vergonzoso porque ambiente terrorífico es lo que ha justificado EH Bildu y HB los últimos 45 años en este país". "Fue un ambiente terrorífico que justificó la izquierda abertzale, ver cómo brindaban esos que ahora son EH Bildu cuando había asesinatos de ETA", ha dicho, para añadir que "de eso se debiera avergonzar Bildu".

Según ha continuado, "que partidos políticos con esta trayectoria, con este nivel de decencia ético y democrático sean los que pongan y quitan un presidente en España deja a las claras dónde está el socialismo español", de la "misma manera" que en Navarra.

Sobre Geroa Bai, Esparza ha señalado que "oportunista" es "llegar a ser presidenta de Navarra con un pacto con Bildu", algo que "el PNV jamás ha hecho en Euskadi"; "oportunista es tener consejeros de Bildu en el Gobierno, hacer homenajes a etarras como hizo Barkos en la pasada legislatura".

Sobre el discurso de Sergio Sayas, diputado de Navarra Suma, en el debate de investidura, ha indicado que él le felicitó porque "es un discurso que resume muy bien lo que estamos viendo, ninguna mentira". "Si Bildu vota en contra hoy de Sánchez, no es presidente", ha dicho, para añadir que "no es de recibido la actitud de Sánchez en el debate, que debiera haber afeado el discurso a la candidata de Bildu y no tuvo coraje para hacerlo".