Javier Esparza asegura que harán falta recortes en Navarra para salir de la crisis provocada por el Covid 19

En una entrevista en COPE Pamplona, el líder de Navarra Suma ha asegurado que el ejecutivo foral ha gestionado mal la crisis, no sólo en el plano económico, sino también desde el punto de vista sanitario. El presidente de UPN, ha insistido en que no se ha aprovechado el potencial que tenía la comunidad, por ejemplo a la hora de hacer test, que 800 sanitarios se han infectado y que no ha habido material de seguridad.

Esparza ha criticado también que el Gobierno de Chivite no ha escuchado hasta ahora a la oposición y que aunque, el ejecutivo foral no quiera pronunciar la palabra recorte, algo se va a tener que hacer.

En otro orden de cosas, ha confirmado que han presentado denuncias en relación a las manifestaciones en apoyo a Patxi Ruiz, asesino de Tomas Caballero. Consideran que puede haber exaltación del terrorismo.