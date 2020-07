Jagoba Arrasate: "Cada vez que defendemos este escudo ya es suficiente estímulo para salir a ganar"

Convocatoria de Osasuna para el partido frente al Eibar con novedades. Rueda de prensa de Jagoba Arrasate para el partido del jueves.

Jagoba Arrasate ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del estadio de El Sadar al término del entrenamiento que ha llevado a cabo el equipo en el feudo rojillo. El técnico ha querido lanzar un mensaje claro sobre el papel de su equipo en las próximas jornadas. "No podemos permitirnos la relajación. Cada vez que vestimos esta camiseta o defendemos este escudo ya es suficiente estímulo para ir a ganar el partido. Es verdad que las dos victorias de la semana pasada nos dan prácticamente la salvación, pero queremos ganar mañana y llegar a 44 puntos. No entendería la relajación", ha asegurado.

"El Eibar es un equipo muy intenso y en Ipurúa más, si cabe. Están en un gran momento y es un campo complicado. Ningún equipo ha estado cómodo en ese campo. Si nosotros no igualamos su intensidad no vamos a tener opciones. Ellos intentan jugar en campo rival siempre y si no somos capaces de frenar eso lo vamos a pasar mal. Tenemos que estar a su nivel porque es uno de los equipos más intensos de LaLiga", ha avisado Arrasate.

El técnico ha dejado claro que no piensa escatimar esfuerzos en Ipurua. "Es verdad que jugando cada tres o cuatro días prácticamente todos están teniendo oportunidades. Recuperamos a gente y por eso no va gente del filial, eso no quiere decir que no vayan a tener oportunidades de aquí al final. Le damos seriedad al partido de mañana, hemos venido al Sadar a prepararlo como hacemos siempre, es un partido más, y después de dos victorias la gente lo que quiere es enganchar la tercera que te catapulta en la clasificación. Mañana sacaremos el mejor once que podamos".

Además, Arrasate ha querido agradecer a sus jugadores el compromiso que han demostrado al prolongar sus contratos hasta el final de la temporada. "Para mí todos son iguales. La predisposición de la gente que terminaba contrato ha sido excelente y no ha habido ningún problema para alargar contratos porque están supercomprometidos. Mañana sacaremos el mejor once que podamos contra el Eibar. Pero quiero valorar el compromiso de todos. Es una buena noticia que esos jugadores no haya puesto pegas desde hace tiempo y hayan prorrogado su contrato un mes más para ayudar al equipo hasta el último día".

Finalmente, el técnico rojillo ha recalcado su idea para mañana. "Que no te apriete la clasificación está bien, pero también cuando sientes la necesidad das tu mejor versión. Si pensamos que el Eibar se juega más que nosotros daremos un paso para equivocarnos. El equipo lleva dos victorias, está enganchado y queremos salvarnos por méritos propios como así está siendo. Queremos llegar a los 44 puntos".