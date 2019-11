Jagoba Arrasate bromea sobre la oferta de renovación "viendo el vídeo creo que me he quedado corto"

Jagoba Arrasate ofreció ayer martes una rueda de prensa junto a Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna, y Braulio Vázquez, director deportivo rojillo. El técnico habló de su renovación hasta 2022 en la que afirmó estar “encantado y agradecido”. Analizó que el equipo "no ha tocado techo” y que "viendo el vídeo creo que me he quedado corto" al ver que el plan B eran técnicos con un alto caché.

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado “encantado y agradecido”, por su renovación hasta junio de 2022 con el club rojillo, que entiende que "no ha tocado techo”, y ha asegurado que la renovación, en parte, es gracias a que los jugadores y la afición, han hecho su trabajo.

Arraste ha comentado en rueda de prensa que está “muy ilusionado” y que para él es un día “especial” ya que esto significa que puede “seguir creciendo de la mano de este gran club”, más si cabe por el inminente centenario y la remodelación del estadio El Sadar.

El técnico vasco ha querido agradecer la renovación al presidente del club, Luis Sabalza, al director deportivo, Braulio Vázquez, así como a todas las personas que trabajan en Osasuna, y en especial, a Bittor Alkiza, segundo entrenador del equipo y a Sergi Pérez, preparador físico.

El presidente del club, Luis Sabalza, ha dicho que este era “uno de los dias más felices como presidente” después de vivir “momentos complicados”, y ha asegurado que su obsesión siempre ha sido devolver las señas de identidad al club y “ver felices y orgullosos a los osasunistas”.

Sabalza tambien ha avanzado que le gustaría terminar su mandato dejando a un Osasuna “socialmente vivo, con un futuro económico, con un estadio reformado, con un centenario inolvidable y con Jagoba Arrasate en el banquillo”, con el objetivo de prolongar la magia que “vivimos desde que llegaste a nuestro club”.

�� No son los kilómetros que hemos compartido, sino el camino que nos queda por recorrer juntos. ��️�� pic.twitter.com/cKB4NjvHwN — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) November 18, 2019

Por su parte, el director deportivo del club rojillo, Braulio Vázquez, ha dicho estar convencido de que “tanto Jagoba, como su cuerpo técnico son ideales para Osasuna”, por lo que se ha mostrado “encantado de que esté dos años más con nosotros”, deseando que sean muchos más.

Sobre la negociación de su renovación, Arrasate ha comentado que “ha sido sencillo, porque cuando las dos partes quieren lo mismo es cuestión de tiempo que ambas lleguen a un acuerdo”, a la vez que ha dicho que “una cosa es firmar un contrato de dos años y otra es cumplirlo, más allá que lo que demuestra esta firma es la complicidad, que, para mí, tiene más valor que la propia firma”.

Arrasate ha comentado que la firma le da “tranquilidad ya que el club cree en nosotros y nosotros queremos seguir creciendo con el club”, sabiendo que hay que “mantener ese estado de alerta continua, porque estamos en una categoría que nos exige ir al límite”.

Sobre el video de renovación publicado ayer por Osasuna en redes sociales, Arrasate ha agradecido el gesto al club, y ha valorado que “es algo ingenioso y un puntazo, ya que, además, habéis puesto en el mapa a la cesta punta y a Berriatúa, mi pueblo”.

Ha valorado tanto su evolución como la del equipo como algo que “ha ido de la mano”, porque al final “vinimos con la idea de implantar un estilo diferente y después de un inicio complicado creo que lo hemos conseguido”, a pesar de que “estamos abiertos a mejorar y por lo tanto el equipo no ha tocado techo”.

El técnico vizcaíno ha dicho que se siente “querido por la afición” y ha asegurado que cada vez que le cantan o que recibe muestras de cariño por la calle se le pone “la piel de gallina”, a la vez que el director deportivo del club, Braulio Vázquez, ha asegurado que están “totalmente convencidos de la decisión tomada”.

Braulio ha asegurado que es “sencillo trabajar con Arrasate”, pero que no se pueden estar “complaciendo de lo bien que están ahora”, ya que ello puede significar “el fracaso futuro”, por lo que “debemos intentar que esto se prolongue lo máximo en el futuro”.

Por último, Arrasate, ha dicho estar “preparado” para cuando lleguen los malos momentos sabiendo que “llegarán”, por lo que “hay que relativizar las cosas, sin venirse arriba y manteniendo un equilibrio emocional” pensando que “siempre hay que dar la vuelta a las cosas”.