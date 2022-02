Irache recibió el pasado año más de 8.000 reclamaciones por temas de telefonía

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recibió el pasado año más de 8.000 reclamaciones y consultas por temas de telefonía, en su mayor parte debidas a desacuerdos con las facturas emitidas o a problemas al cambiar de compañía.

Otros consumidores se han quejado de que les han cobrado por servicios no contratados. Suele tratarse de servicios a terceros, de tarificación adicional o no, que el consumidor asegura desconocer. Tras solicitar la baja para parar los cobros, si no se demuestra que ha habido tal contratación, "no es extraño poder recuperar los importes cargados en la cuenta".

Los compromisos de permanencia también están entre los problemas más habituales. En muchas ocasiones no se da una información "adecuada" sobre estas cláusulas. Hablamos de todo esto con Susana Arizcun desde Consumidores Irache.