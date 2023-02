La intersindical de Salud no acude a la Mesa Sectorial y confirma que mañana habrá huelga

La intersindical de Salud ha decidido no acudir a la Mesa Sectorial prevista para este martes con el Gobierno de Navarra y ha asegurado que la convocatoria de huelga de mañana miércoles es "irreversible".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios de comunicación los miembros del comité de huelga Iván Irisarri, del sindicato LAB, y Begoña Ruiz, del sindicato SAE.

Según ha explicado Irisarri, los sindicatos con representación en el ámbito de la sanidad pública de Navarra (LAB, SAE, ELA, UGT y CCOO) han tomado esta decisión porque "después de la reunión de ayer", donde la Administración, a su juicio, no tomó "en consideración" sus propuestas, "no cabe una negociación de nada". "Se iban a tratar las negociaciones con los comités de huelga, como no habido por nuestra parte ninguna negociación, ningún tema encima de la mesa, preferimos no entrar", ha apuntado. Por ello, han indicado que "esta Mesa Sectorial no tenía mucho sentido".

Sin embargo, Irisarri ha añadido que "nuestras negociaciones siguen abiertas, nuestras propuestas siguen encima de la mesa". Por su parte, Ruiz ha subrayado que "estamos abiertos a negociar, no queríamos ir el 15 a una huelga y seguir con movilizaciones, pero nos vemos abocados a ello porque lo que tienen que hacer es negociar de forma seria y eso es lo que no han hecho".

En referencia a la huelga de este miércoles, Irisarri ha considerado que "es irreversible". "El proceso del día de huelga ya va para adelante, desde luego que estamos abiertos a cualquier comunicación y cualquier acercamiento con el departamento, pero esperamos que el Gobierno de Navarra, después de la jornada de mañana, dé un paso atrás o adelante y admita nuestras reivindicaciones", ha dicho.

En respuesta a los periodistas sobre el hecho de que fuera la propia intersindical la que solicitaba que la negociación se produjese en este foro y ahora decidan no acudir, Ruiz ha indicado que "en este foro se iba a hablar de las negociaciones que se estaban manteniendo con los comités de huelga, y si ayer nos tuvimos que levantar porque no hubo ninguna negociación, ninguna propuesta, no tiene sentido entrar". "Es ser coherente con lo que se está llevando a cabo", ha añadido.

En este sentido, Irisarri ha apuntado que "en la Mesa Sectorial se negocian las condiciones laborales y en la Mesa General las condiciones económicas". "Como el departamento solo ha puesto condiciones económicas encima de la mesa, se negocia en la Mesa General", ha explicado.

Respecto a los puntos "innegociables" para la intersindical, Ruiz ha destacado la carrera profesional para personal sanitario y no sanitario, "y en eso no estaban de acuerdo". "Tampoco nos propusieron ninguna medida de mejora en las condiciones laborales, encima de la mesa parece que solo hay mejoras en las condiciones económicas, cuando a nosotros nos importa y muy mucho el dimensionamiento de las plantillas y no llegamos a hablar nada de este tema", ha añadido Irisarri.

También han hecho referencia a los servicios mínimos establecidos, que a su juicio son "abusivos". "Tenemos unos servicios mínimos en hospitalización del 100%, que no los cumplimos ni siquiera los fines de semana de un día normal, que tenemos un 80% de plantilla", ha subrayado Irisarri, que ha apuntado que "seguramente la huelga no tenga la incidencia" esperada, si bien prevén "unas buenas manifestaciones a la mañana y a la tarde".

Concretamente, a las 11 horas de este miércoles partirá una columna de sanitarios desde el centro de consultas Príncipe de Viana, que desembocará en una concentración a las 11.30 frente al Palacio de Navarra junto al resto de la Administración. Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar una manifestación desde la antigua estación de autobuses, que recorrerá las avenidas Barañáin, Bayona, del Ejército, Pío XII, la calle Navas de Tolosa, el Paseo de Sarasate, la Plaza del Castillo y el Palacio de Navarra.