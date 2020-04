Iñaki Reta toca desde su balcón la música de El Partidazo de COPE y Juanma Castaño le llama en directo

Iñaki Reta lleva 30 días seguidos saliendo a su balcón a las 18horas a amenizar el estado de alarma con su música y su acordeón. Ayer, lunes 13 de abril, ante peticiones de vecinos en el correo electrónico que ha habilitado recibió una petición muy especial. Le pidieron que interpretara la sintonía de El Partidazo de COPE, se atrevió, lo hizo tan bien, que ha sido protagonista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

El estado de alarma no ha reducido el osasunismo en nuestra comunidad, lo demuestra el vídeo viral de Iñaki y su acordeón

En las redes de El Partidazo se siguió así la noticia:

��️ Iñaki Reta (@CiberReta), acordeonista, en @partidazocope



☺️ "He escrito mi email en el balcón y la gente me envía las canciones que quieren que toque"



�� "Varias personas me escribieron pidiéndome la sintonía del @partidazocope"



�� "Ha sido un éxito rotundo"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/VQQqliwkfc