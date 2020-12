Hosteleros navarros piden poder abrir el sector y critican al Gobierno

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) ha reiterado este miércoles que el resto de Comunidades Autónomas está abriendo ya el sector tras las restricciones frente al Covid-19, mientras en Navarra continúa cerrado -a excepción de las terrazas- y ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por el Gobierno foral en relación a la justificación de su cierre y a las ayudas anunciadas.

Así, en primer lugar, la asociación de hosteleros se ha preguntado si, dado que el Gobierno traslada que "trabaja siempre sobre datos epidemiológicos, podemos concluir que mientras exista riesgo de contagio va a mantener cerrada la hostelería". "¿Hasta cuándo?, ¿donde esta el límite?, ¿aunque haya solamente 10 contagios al día?, ¿hasta que estemos todos vacunados? Hay que hacer frente a la pandemia, de acuerdo, pero no a costa de arruinarnos", ha planteado.

A continuación, ha señalado que, aunque el Gobierno foral ha habido que esta misma mañana ha habido contacto con representantes del sector "esto sencillamente no es cierto, no hubo tales contactos". "A fecha de hoy no tenemos ni fecha para una reunión, en la que de todos modos no nos dejan negociar nada, puesto que la postura del Gobierno de Navarra en tales reuniones se limita a comunicarnos las decisiones que previamente han tomado, sin escuchar nuestras demandas, nuestras necesidades, ni valorar otras alternativas como las que ya se están adoptando en todas las autonomías", ha insistido.

En cuanto a las medidas de apoyo, que el Ejecutivo ha cifrado en más de 75 millones entre ayudas directas e indirectas, Anapeh ha asegurado que "esto es directamente para echarse a reír, o mejor a llorar de rabia e impotencia". "Meter en esa cifra los 37 millones de euros a trabajadores de la hostelería es manipular a sabiendas, porque suponemos que en el Gobierno de Navarra saben que las prestaciones de los trabajadores en ERTE son un derecho de los trabajadores. Es intolerable y un insulto a la inteligencia que cuestiones como la prestación de los trabajadores de la hostelería, se presenten como ayudas al sector. Son un derecho del trabajador y no una ayuda", ha subrayado.

Respecto a los 5 millones de ayudas al autónomo hostelero, Anapeh ha asegurado que "aproximadamente la mitad de los autónomos de este sector no la recibieron, por diferentes motivos, entre otros, algunos tan lógicos o justos como estar en situación de baja por incapacidad, o de baja maternal, en el momento en que se decretó el estado de alarma, o por los ingresos de la pareja".

En cuanto a los avales, 12,6 millones, la asociación ha apuntado que "son eso, avales, no pueden contar como ayudas al sector". "Pueden ayudar a obtener un préstamo, de acuerdo, pero ese préstamo hay que devolverlo", ha dicho.

Por último, respecto a los 20 millones de ayuda directa, Anapeh ha señalado que "los requisitos y supuestos no contemplados van a motivar que se queden sin poder recibir ayudas una importante cantidad de hosteleros, los que por una razón u otra no fueron beneficiaros de la ayuda al autónomo en los casos de negocios que tributan por módulos, como por ejemplo porque estaban de baja por incapacidad, o porque solicitaron ayuda de autoempleo en 2020; o los que superan los seis millones de facturación anual". "Otros ciento de personas más, las empresas de actividades, los distribuidores de comida, se quedan fuera", ha afirmado.

Anapeh ha añadido que "ya es triste que uno tenga aplazamientos acordados con la administración y las ayudas acaben compensando estos aplazamientos y no lleguen a nuestros bolsillos que es de lo que se trataba". "Y decimos aplazamientos, fechas comprometidas para hacer frente a pagos que no se han podido soportar por la situación de desastre económico que estamos viviendo en el sector", ha indicado.

"¿Recuerdan aquella frase de 'no dejaremos a nadie atrás'? Pues es justo lo que están haciendo. Siempre priorizaremos el ámbito de salud y en esa línea vamos a continuar. ¿Hasta cuando? Están abriendo todas las comunidades, que por cierto cerraron más tarde que nosotros, y ¿Navarra?, ¿Qué pasa con Navarra? Qué fácil son las cosas cuando el bolsillo de uno no depende de esto", ha concluido.