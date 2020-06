Hosteleros navarros critican que el Gobierno no permita el consumo en la barra de los bares

Desde la Asociación Navarra de Pequeña Empresa Hostelería (ANAPEH) se critica que el Gobierno de Navarra no autorice el consumo en la barra del interior de los bares, pese a que el paso de la Comunidad foral a la fase 3 este lunes sí que permitiría esta medida.

La asociación ha reclamado que "no se implanten limitaciones que son imposibles de cumplir

La entidad ha afirmado en una nota que "el cambio de criterio aplicado por el Gobierno de Navarra, no permitiendo el consumo en barra, algo que sí se va a permitir en el resto de Comunidades Autónomas en fase 3, supone un enorme trastorno y una vuelta a la incertidumbre". "Nos dicen que en una semana y según cómo evolucione la pandemia es posible que se permita, pero ¿creen que sin tener una seguridad y viendo cómo se cambian los criterios alguien va a poder abrir, si no hay ninguna previsión y dados los cambios de criterio de última hora?", ha planteado ANAPEH.

La asociación ha lamentado que "parece que la hostelería es el chivo expiatorio de esta crisis, el sector sobre el que recaen las máximas responsabilidades, con criterios que se aplican sin previsión, cambiantes y sin pautas a las que nos podamos acoger, con cambios en las reglas del juego que desconciertan a un sector muy castigado que no puede prever cuál será el siguiente paso".

ANAPEH ha asegurado que "la hostelería va a echar la persiana en un porcentaje mayor al de otros sectores y esa persiana va a bajarse de manera especial en negocios familiares del que dependen centenares, si no miles, de trabajadores y por eso es tan importante que las normas sean claras y que las previsiones se cumplan".

Así, ha afirmado que "no se pude marcar un calendario de fechas y modificarlo sobre la marcha sin una justificación aparente". "Las fases de la desescalada implican previsiones de apertura, una apertura que se ha dado primero en los locales con terraza pero que en esta tercera fase afecta a los establecimientos, que son la mayoría, que sólo pueden servir en su interior, en mesas y en barra", ha explicado.

Según ha continuado señalando, "son esos establecimientos los que tenían previsto abrir sus puertas entre los días 8 y 9 de junio, aplicando las medidas de seguridad que ya se habían hecho públicas y que ahora, de la noche a la mañana, se han cambiado produciendo no pocos trastornos". "A estos hay que sumar los establecimientos que decidieron abrir la semana pasada a la espera de poder servir en barra y en mesas como decimos, siempre, respetando las medidas de seguridad y el sentido común", ha apuntado, para criticar que finalmente no se haya autorizado el consumo en las barras en la trada de la fase 3.

La asociación ha afirmado que "la seguridad es la norma por la que se rigen los hosteleras". "Nadie quiere poner en riesgo su salud, ni la de sus trabajadores ni la de los clientes del establecimiento. Limpieza, desinfección, protecciones, son lo habitual en un sector que no sólo es consciente, sino que se ha preparado para abrir con seguridad, con cursos impartidos por la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería a los que han asistido más de mil profesionales. ¿Puede decirse esto de otros sectores? No se trata de comparar, pero sí de constatar que el sector se ha preparado con responsabilidad, conscientes de la necesidad de abrir sus negocios no sólo dando seguridad, también haciéndola patente ante la clientela", ha asegurado.

Tras ello, ha cuestionado que "pueden abrir peñas y sociedades gastronómicas pero no pueden hacerlo las barras de los bares; puede haber botellones en los que ni de lejos se respetan las medidas de seguridad pero no pude calcularse el aforo de los establecimientos hosteleros según su tamaño y no lo criterios de evacuación".

El comunicado de la asociación continúa señalando que "bares y restaurantes, con la limpieza, la desinfección y el servicio en mesa traducen las medidas en más personal y un gasto enorme que los está asfixiando, mientras en la calle no hay ningún control, hay botellones con aglomeraciones de gente, reuniones, y sin mantener las distancias".

ANAPEH ha explicado que les han traslado que, como compensación, habrá más aforo de clientes en mesa, "pero si las distancias se mantienen, en muchos casos esto no se traduce en poder colocar más mesas, los metros de superficie son los que te limitan".

Ante esta situación, la asociación ha pedido "más confianza en el buen hacer de la hostelería, un sector que ha demostrado que sabe hacer las cosas bien en multitud de ocasiones y que ahora también lo está demostrando". "No olvidemos su papel de control, la limpieza e higienización de los locales frente al descontrol de la calle, los parques y los botellones", ha apuntado.

La asociación ha reclamado que "no se implanten limitaciones que son imposibles de cumplir, que midamos las cosas de otra manera porque las distancias de clientes en las barras van a ser inviables, que apelemos a la responsabilidad y al sentido común de todos, que es lo único que nos puede sacar de esto y que saquemos a nuestros negocios de ese pozo oscuro donde les hemos metido". "Apuesten por el ocio seguro, también el nocturno. Tengan seguro que cumpliremos las normas, pero no sólo eso, aplicaremos también el sentido común del que ha hecho gala el sector a lo largo de toda su historia en su inmensa mayoría", ha afirmado.