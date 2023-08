Homenaje en Berriozar al subteniente Casanova asesinado por ETA hace 23 años

La localidad navarra de Berriozar ha homenajeado, en el vigésimo tercer aniversario de su asesinato por terroristas de ETA, al subteniente Francisco Casanova, militar que trabajaba en el cercano acuartelamiento de Aizoáin.



Al acto, organizado por el colectivo "Vecinos de Paz", han acudido su viuda, Rosalía Saiz-Aja, y la hija del subteniente, quien murió tras ser tiroteado por los terroristas en la puerta de su domicilio en Berriozar, al finalizar su jornada laboral en el cuartel.



Familiares, autoridades, representantes políticos de diversas formaciones UPN, PP, Vox, PSN o Geroa Bai, y ciudadanos han recordado a Casanova con una misa en la parroquia de San Esteban, si bien el acto central se ha desarrollado después en el monolito "Puerta de la Libertad", erigido hace años en su memoria, donde se han colocado ramos de flores.



En este homenaje han participado vecinos de Casanova, cuya faceta de jotero ha sido recordada con un recital de jotas al término de la ofrenda floral.



La portavoz de "Vecinos de Paz", Maribel Vals, ha intervenido en este acto para cargar contra el actual Gobierno de Navarra y el que se hará efectivo a partir de la semana que viene, además del Gobienro dirigido por Pedro Sánchez.



En el comunicado leído en este acto por Vals se señala que "ETA ya no mata pero no deja vivir". "Mediante el terror siguen sacando rédito político. Los que hacen política repugnante son los que gobiernan con la abstención de Bildu haciéndonos pensar que es a costa de nada".



Vals ha acusado al PSOE, a nivel nacional, de dar cobertura a "golpistas y etarras, trasladando a estos últimos al País Vasco o Navarra facilitando su puesta en libertad. Que no consigan sin matar lo que no consiguieron matando". La portavoz ha considerado que el Gobierno de Navarra es un "gobierno infame".

Al acto, han asistido vecinos del municipio, familiares y representantes políticos. En concreto, por parte del Gobierno de Navarra ha acudido el vicepresidente primero en funciones, Javier Remírez. También han estado presentes, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza, la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama, la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, y la portavoz parlamentaria de Vox, Maite Nosti. Entre los asistentes se encontraban, asimismo, miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.