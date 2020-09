La hija de un asesinado de ETA sobre el cartel de HBO de “Patria”: “Es un varapalo para las víctimas de ETA"

María Caballero, Teniente de Alcalde y concejal de Sociales y Deporte en Ayuntamiento de Pamplona, e hija de Tomás Caballero, quien fue asesinado por ETA en 1998, ha hablado en COPE Navarra sobre el cartel de la serie "Patria" de HBO.

María ha dejado claro que "con estas cosas no se juega" y que le parece clave que "se transmita con un relato veraz". Añade que a quienes "quieren blanquearlo y aquí parece que mientras unos mataban a otros se les torturaba. Eso no es cierto. En ocasiones ha ocurrido, pero se ha podido acudir a la ley. Que haya habido alguna injusticia no se puede comparar con su terror".

Respecto al modo de afrontarlo afirma que "no nos queda otra que asumir lo que nos ha tocado vivir", pero insiste en que "hay que contar las cosas como ha pasado". Además destaca que "hay generaciones que no lo conocen" y hay que contarles el "dolor" que produjo ETA. Recuerda que "hay muchas ventanas a abrir en muchos pueblos".

A la pregunta de si va a ver la serie de HBO dice que quiere verla, pero tiene dudas si la va a poder ver "porque si veo que no me gusta como se está tratando el tema la apagaré".

Sobre el cartel reflexiona que "si los que lo hacen saben que molesta, que el autor no lo reconoce" y que si el objetivo es tener más repercusión a través de la polémica le parece "doblemente triste".

EN TWITTER

Además María ha comentado en redes sociales lo siguiente:

"El cartel elegido por HBO para promocionar “PATRIA” es un varapalo para las víctimas de ETA. La equidistancia entre víctimas y verdugos duele por lo injusto que resulta. Ese cartel no reproduce ni la verdad de lo ocurrido, ni lo que relata de la novela. ¡Memoria y justicia!"

COVITE

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo COVITE también se ha manifestado al respecto y afirma que "Ojalá la serie haga justicia a la novela. Ni el cartel ni el tuit promocional lo hacen".

Gracias a Patria miles de personas conocen ahora cómo hemos vivido las víctimas del terrorismo en el País Vasco. Ese es su valor y siempre se lo agradeceremos a @FernandoArambur.



LA OPINIÓN DEL AUTOR DEL LIBRO

Fernando Aramburu, autor del libro "Patria" se ha manifestado a través de su blog fernandoaramburu.blogspot.com

En el artículo comenta que: "Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace".

El escritor añade que: "Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes"