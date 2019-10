Hasta en tres ocasiones ha evitado Ramón Alzórriz dar su opinión sobre la contratación de la cuñada de Gimeno

Este jueves, durante la comparecencia habitual de los portavoces parlamentarios en el hemiciclo ante la prensa, el portavoz de PSN Ramón Alzórriz ha rehuido contestar hasta en tres ocasiones la pregunta de una periodista de Diario de Navarra sobre la contratación de la cuñada del consejero de Educación Carlos Gimeno en su propio gabinete de Educación.

“Antes de nombrar a su cuñada como miembro de su gabinete, le preguntó a usted. ¿Por qué a usted le pareció bien?”, ha preguntado la periodista. Ramón Alzórriz se despachó con unos datos de contratación de profesores, desviándose de la pregunta. Sin embargo, se le volvió a cuestionar: “¿Y de lo que le he preguntado yo?”. Tampoco contestó en esta segunda ocasión aunque sí defendió al consejero Gimeno. En otra ocasión insistió la periodista: “¿Y sobre lo que le he preguntado?”. De nuevo se encontró con evasivas del portavoz. Al final, la redactora desistió viendo que no iba a obtener respuesta de Ramón Alzórriz.

En relación a dicha contratación, Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, ha asegurado que considera “un error” esta contratación, ha pedido “coherencia” en este tema a la presidenta y además ha pedido la comparecencia del consejero para que dé una “explicación” ante el Parlamento.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "el hecho se retrata por sí mismo, poco más hay que añadir, los ciudadanos tienen muy claro cuál es su opinión con respecto a este tipo de situaciones, la valoración obviamente es del conjunto de la sociedad navarra".

Además, "ha pedido coherencia" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "desde el punto de vista de que lo que decíamos cuando estábamos en la oposición en relación a hechos que podían ser parecidos". "Parece que no mantiene esa coherencia en relación a este tema, que lo ha avalado, porque se ha hecho público que ella conocía este asunto", ha indicado.