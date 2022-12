La Hacienda de Navarra activa ya el simulador oficial de la declaración de la Renta de 2022

La Hacienda Foral de Navarra ha activado ya el simulador oficial de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a los ingresos de 2022. El simulador se vuelve a poner en marcha con un carácter meramente informativo y bajo la premisa del uso anonimizado para configurarse como una herramienta orientativa acerca del resultado de la declaración que se presentará oficialmente durante el año 2023.

Entre otras cuestiones la apuesta por la puesta en marcha de este simulador radica en facilitar la toma de decisiones fiscales antes de la conclusión del año en curso, sobre todo a aquellas personas contribuyentes que se beneficien de deducciones o pretendan una estimación de su tributación ante cambios en su situación económica, ha informado el Ejecutivo foral.

El acceso a la aplicación es sencillo, puesto que no requiere de ninguna autentificación. Una vez que se han introducido los datos correspondientes a los ingresos de 2022, el sistema realiza una estimación del resultado de la Declaración de la Renta atendiendo a la normativa vigente durante el presente ejercicio fiscal. Con esta prueba será posible anticipar el resultado de la declaración que, en cualquier caso, no vincula ni al contribuyente ni a Hacienda, pues el simulador no almacena los datos introducidos.

La utilización de esta herramienta no exime de presentar una declaración formal una vez que se abra la campaña durante 2023, ha añadido el Ejecutivo. Durante todo el pasado 2021, se registraron 45.986 accesos a la aplicación para obtener una estimación de la declaración de la renta.