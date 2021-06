¿Hace Carlos Gimeno, consejero de Educación, un "feo" a las familias de la educación diferenciada?

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra habló ayer en Cope para repasar la actualidad educativa en la Comunidad foral. Para Gimeno que se haya podido celebrar “sacar el curso adelante es para hacer una celebración coral”. El consejo ha destacado “el trabajo coral, conjunto y coordinado” de todos los estamentos educativos.

JORNADA CONTINUA Y PARTIDA

Uno de los temas de actualidad en el sector de la educación es la jornada con la que abrirán sus puertas los centros en septiembre. El consejero ha explicado que ir a una situación con jornada continua con actividades extraescolares la ve como “muy probable” o que “una situación de jornada partida lo podemos hacer con la suficiente antelación”. Ha añadido que “si se puede hacer antes, lo haremos antes”.

Reconoce Gimeno que “hay debate social, la jornada continua en educación va a obedecer a criterios sanitarios y de calidad educativa” y afirma que “tenemos que habilitar la manera de comer en las dos horas disponibles en la jornada partida” y que de ese modo “todo el mundo pueda comer en condiciones de seguridad”. El objetivo es “preservar la calidad educativa que es de lo que hablamos”.

LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA

La semana pasada comenzó a circular la noticia de que era posible que los centros con educación diferenciada mezclaran las aulas de Primero. A la espera de la confirmación el consejero afirmó la semana pasada, que de confirmarse la noticia era “un avance en coeducación, en igualdad”.

ASÍ VE CARLOS GIMENO LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA

Gimeno aclara que “el departamento no tiene constancia por escrito de ninguno de los centros” y que “en septiembre veremos el grado de cumplimiento de lo que han firmado”, pero que en caso de confirmarse le parece “una gran noticia”.

El consejero, ante la posibilidad de que se pueda mezclar alumnos en el primer curso, “celebra” si se confirma esa decisión.

Preguntado por si “es un poco feo decir que las familias que están llevando a sus hijos a esos centros que no apuestan por la igualdad” ha respondido que no está “poniendo en tela de juicio a la educación diferenciada, eso sí, lo que obviamente se ha decidido es que se puede organizar la educación de manera diferenciada pero no se puede concertar”. Para insistir en que cree “que sí es un avance en coeducación y en igualdad, no tengo ningún genero de dudas a ese respecto. Pero respeto opiniones absolutamente legítimas de otra índole”. Ha añadido que “creo que es bueno, ya que se posibilita el concierto a esas familias y no se genera ningún daño irreparable a esas familias”. Y concluye que en su opinión que “la coeducación y la igualdad se tienen que celebrar en otros contextos”.