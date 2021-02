Guarderías públicas gratis en Pamplona: Familias ven un doble agravio

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha hablado en COPE Navarra sobre que las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona serán gratuitas a partir del próximo curso. Una noticia acogida con alegría entre parte de la población y con preguntas en otro sector. Ya que algunos consideran un doble agravio al no poder acceder a la red de pública y encima no poder optar al servicio sin coste.

Un oyente ha enviado este pregunta al programa:

Buenos días Sr. Alcalde.

¿Se va a hacer alguna ayuda con todas esas familias que además de no poder entrar en una guardería pública y tener que ir a la privada (más cara y con peores instalaciones) van a tener que pagar carca de 400 euros al mes?

Ahora el agravio es doble, no poder acceder a la pública y encima no optar a la guardería gratuita.

La mayoría de las familias que van a guarderías privadas lo hacen o porque no han entrado a la pública (y NO precisamente por tener ingresos altos) o por un tema de distancias con la guardería.

El alcalde de Pamplona ha explicado

LA NOTICIA

Las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona serán gratuitas a partir del próximo curso

La Junta de Gobierno Local ha iniciado el proceso para llevar a cabo esta medida, que será posible gracias a una enmienda en los Presupuestos por valor de 400.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado esta mañana el proceso para la supresión, desde el próximo curso, de las cuotas de escolarización y matrícula de las Escuelas Infantiles Municipales, de tal forma que las familias de los niños y niñas que sean admitidos recibirán el servicio de manera gratuita. Esta medida se llevará a cabo gracias a una enmienda introducida en las cuentas del presente año por valor de 400.000 euros, que se añadirán a las transferencias corrientes al Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona

El proceso para la puesta en marcha de esta medida se ha iniciado esta mañana con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la modificación de la norma número 8, que regula los precios públicos por la prestación del servicio educativo-asistencial de las Escuelas Infantiles Municipales. El objetivo de esta modificación es contemplar una disposición que dé cobertura a la exención del pago de la cuota de escolarización a las familias que se matriculen en las Escuelas Infantiles de cara al curso 2021-2022 y, en su caso, siguientes, previa aprobación de la disposición presupuestaria pertinente. Tras la aprobación del proyecto éste se debatirá y votará el próximo Pleno Municipal, que tendrá lugar el jueves 4 de febrero.

La medida, que se pondrá en marcha desde el próximo curso, supone que el Ayuntamiento de Pamplona se hace cargo de los gastos de escolarización y matrícula, quedando únicamente para las familias las cuotas de comedor conforme al tramo de renta en el que se encuentren y demás circunstancias contempladas en la normativa establecida por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para cada curso escolar.

La enmienda a los Presupuestos municipales que permitirá la gratuidad de las Escuelas Infantiles Municipales, aprobada gracias a los votos de los concejales de Navarra Suma y los del grupo municipal Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, contempla una dotación de 400.000 euros para el ejercicio 2021 en el presupuesto del área de Educación, Participación y Juventud, en la partida de transferencias corrientes a favor del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. De esta manera, se incrementa la partida presupuestaria destinada al Organismo, que pasa de la dotación inicial de 7.965.000 euros a los 8.365.000 euros definitivos. Este aumento permite afrontar la gratuidad para el periodo del curso 2021-2022 comprendido entre el inicio del curso en agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, haciendo necesaria una nueva financiación en los próximos Presupuestos municipales para completar el curso escolar, así como garantizar la continuidad de la medida en próximos cursos.