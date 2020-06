El Gobierno de Navarra "no puede prohibir" las fiestas pero recomienda suspenderlas por salud pública

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, dice que es "de sentido común que fiestas y distancia física no son muy compatibles" y ha apunta a que si bien el Ejecutivo "no puede ni debe prohibir" las fiestas patronales, que son "competencia municipal", aunque recomienda que se suspendan por cuestiones de salud pública.

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, Chivite se ha referido al acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNCM) en el que se recomienda la suspensión de las fiestas y ha realizado una valoración "positiva" de este acuerdo, que ha enmarcado en una colaboración "constructiva".

Ha señalado Chivite que con la recomendación de suspender las fiestas "no estamos diciendo que la ciudadanía no disfrute del verano y no haga vida social", pero ha remarcado que "la vida social hay que vivirla al menos este verano de otra manera, de una manera distinta a la habitual". "Podemos ir a la piscina, a la playa, a hacer deporte, turismo o a tomar un café, pero no como hasta hace unos meses", ha subrayado, para pedir que cualquier actividad se realice cumpliendo las recomendaciones de distancia física e higiene.

Según ha expuesto, "las aglomeraciones y reuniones numerosas que no permitan cumplir con esas recomendaciones no deberían celebrarse" y ha querido dejar claro que "la cultura no es equivalente a la fiesta popular, esto es confundir conceptos".

Por ello, ha pedido "situar cada cosa en su espacio" y ha animado a los ayuntamientos y entes locales a organizar eventos culturales "cumpliendo con la normativa y las distancias de higiene y seguridad".

Asimismo, la presidenta ha asegurado que "hemos tenido en cuenta a los municipios y a la FNMC en todos los procesos que hemos abierto en esta crisis" y ha destacado que "incluso forman parte del equipo de participación de la desescalada, porque de la mano todas las administraciones podemos sumar".

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha puesto en valor la "coordinación interinstitucional" que ha existido en esta crisis, que ha sido "clave", y ha resaltado igualmente el acuerdo alcanzado con la FNMC relativo a las piscinas o las fiestas patronales.

En este sentido, ha afirmado que "nos sorprende cómo ha saltado Navarra Suma" ante el acuerdo y "mucho más cuando los alcaldes de Pamplona o Tudela han decidido dentro de sus competencias y autonomía la suspensión de las fiestas". "Sin embargo, cuando el Gobierno acuerda recomendar que no se celebren las fiestas se desmarca, no sé si estaba buscando una división más artificial que real", ha apuntado.