El Gobierno de Navarra prorroga hasta 2027 los conciertos educativos de Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, dos acuerdos por los que se prorrogan hasta el curso 2026-2027 los conciertos educativos de los centros Irabia-Izaga (Burlada) y Miravalles-El Redín (Pamplona), con el fin de garantizar la continuidad del alumnado matriculado actualmente hasta finalizar las etapas educativas obligatorias que estén cursando.

Los acuerdos son consecuencia de la extinción previa de los conciertos, adoptada por resolución del departamento de Educación con fecha 22 de febrero, al no reunir ambos centros los requisitos de acceso a los conciertos por haber incumplido lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, al mantener separado por razón de su género al alumnado de los niveles 2º a 6º de Primaria en el presente curso, según ha informado el consejero de Educación del Ejecutivo, Carlos Gimeno, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno.

Gimeno ha señalado que si ambos centros "no promoviesen el próximo curso la educación mixta, no habría lugar a prórroga" y ha manifestado que "si en una resolución de conciertos dicen que van a cumplir los requisitos, este consejero no tiene por qué dudar, sobre todo si declaran que van a cumplir".

Los efectos de esta extinción, ha precisado el Ejecutivo, se demoran a fecha 31 de agosto de 2022 para garantizar el derecho a la educación obligatoria en régimen de gratuidad del alumnado de ambos centros, de forma que puedan participar en el proceso ordinario de elección de centro educativo.

El Gobierno extingue los conciertos y aplica el apartado 3 de la disposición adicional de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, por la que se regula la financiación pública de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social, que establece que los conciertos con centros que separan al alumnado por razón de género "podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en esto centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias".

La prórroga de ambos conciertos está motivada en el informe del Servicio de Inspección Educativa en el que se expone, entre otros aspectos, que la red de centros no tiene capacidad ni por número de puestos escolares ni por espacios, para atender a todo el alumnado de ambos colegios en el modelo y programa lingüístico elegido y aduce razones pedagógicas como la fragmentación de los grupos de alumnos y alumnas, la imposibilidad de escolarizar en todos los casos al alumnado de una misma unidad familiar en el mismo centro y la interrupción brusca y colectiva de la escolarización en el centro elegido por las familias.

La extinción de los conciertos no afecta a las unidades de Primero de Primaria porque en el curso 2021/2022 ambos centros han decidido que todo el alumnado comparta unas mismas aulas. De continuar el centro aplicando esa organización al alumnado el próximo curso, Primero y Segundo de educación Primaria estarán incluidos en el concierto originarios y así progresivamente curso a curso: en el curso 2023-2024, niveles de 1º a 3º de Primaria; en el curso 2024-2025, niveles de 1º a 4º de Primaria; en el curso 2025-2026, niveles de 1º a 5º de Primaria; y en el curso 2026-2027, niveles de 1º a 6º de Primaria.

Según se recoge en el texto de los acuerdos, la prórroga se ajustará a lo siguiente: en el curso 2022-2023, niveles de 3º a 6º de Educación Primaria; en el curso 2023-2024, niveles de 4º a 6º de Primaria; en el curso 2024-2025, niveles de 5º a 6º de Primaria; y en el curso 2025-2026, 6º nivel de Primaria.

De esta forma, ha indicado el Gobierno, aplicándose la prórroga se consigue en un plazo razonable de tiempo el efecto previsto en la normativa estatal y foral, esto es, que ambos centros concertados junten en unas mismas aulas a todo su alumnado sin distinción de género. Sin merma, además, del derecho del alumnado a una educación obligatoria y gratuita en el centro de su elección, ha señalado.

Las comprobaciones necesarias para constatar el cumplimiento se realizarán cada curso escolar por el Servicio de Inspección Educativa, que informará lo que proceda a la Dirección General de Recursos Educativos, a los efectos oportunos.