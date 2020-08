El Gobierno de Navarra no contempla "a día de hoy" declarar el estado de alarma en la comunidad

Navarra no contempla "a día de hoy" pedir la declaración del estado de alarma. Así lo ha comunicado Javier Remírez, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra. Remírez ha afirmado que el Ejecutivo foral es una opción de la que disponen las Comunidades Autónomas para hacer frente al Covid-19, tal y como recordó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A día de hoy no contemplamos ese escenario, es una herramienta que tenemos ahí, que no podemos rechazar, por que es una herramienta constitucional, que está prevista, que solicitaríamos en su caso al Gobierno de la nación y en su caso se aprobaría, pero en la situación en las que estamos y con las medidas que estamos tomando no sería necesario ni sería imprescindible", ha dicho Remírez en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, insistiendo en que es "una herramienta constitucional que esta ahí y que en un momento dado en función de la situación se podría evaluar".

Sobre la posibilidad de que Navarra solicite rastreadores del Ejército, tal y como ha ofrecido el Gobierno central, Remírez ha dicho que es algo que el Ejecutivo foral no descarta, "como no descartamos utilizar todos los medios a nuestro alcance".

No obstante, ha precisado, en cuanto al rastreado de contactos de positivos de Covid-19, que "ahora mismo estamos consiguiendo el objetivo, que es la detección de los contactos en 24 horas y la realización de pruebas PCR". "Si desde el Gobierno de Navarra se considera que tenemos que hacer uso -de los rastreadores del Ejército-, no lo descartamos", ha afirmado.

Por otro lado, Remírez se ha mostrado "satisfecho con el ámbito de colaboración, comunicación y cogobernaza establecido desde el inicio de esta situación de crisis en el mes de marzo".