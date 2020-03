El Gobierno de Navarra confirma que los criterios médicos marcan los ingresos en UCI

En muchos hogares navarros crecía ayer la preocupación al leer en un medio digital que los mayores de 79 años no tenían “sitio” en la Unidad de Cuidados intensivos. Con un titular que llamaba mucho la atención y que generó pánico se podía leer que “Las UCI de Navarra no aceptan a pacientes infectados con coronavirus si son mayores de 79 años”. Esta mañana desde el medio se seguía con la información y titulaban “El 50% de los ingresados por coronavirus en Navarra son mayores de 79 años, pero ninguno tiene sitio en la UCI”. Una información que desde el Gobierno de Navarra se ha “desmentido”. Tanto la consejera de Salud, Santos Induráin, como Javier Remírez, portavoz del Gobierno de Navarra han querido dejar claro que no es cierto y han insistido en "desmentir informaciones que provocan una alarma social muy importante", y ha recordado que existen no solo comités de ética sino también protocolos de actuación con base en distintos escenarios posibles.

El Gobierno de Navarra ha asegurado este jueves que la Comunidad Foral tiene capacidad en sus Unidades de Cuidados Intensivos para la actual demanda, al tiempo que ha subrayado que los ingresos en estos servicios se rigen por criterios profesionales.

Ha insistido en que los criterios son clínicos y de perspectiva de evolución en función de los tratamientos

En este sentido, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha afirmado en conferencia de prensa que son los profesionales los que establecen los criterios de valoración clínica y sobre el beneficio del tratamiento, es "la práctica habitual" para ver si se es subsidiario o no de ingreso en una UCI.

Además, Induráin ha asegurado que "a día de hoy tenemos capacidad en las UCI" que tienen centros públicos y privados de Navarra, y al respecto a aseverado que "seguimos teniendo disponibilidad de recurso".

Según ha puntualizado, desde que se ha declarado esta crisis sanitaria han sido 54 las personas que han necesitado ingresar en la UCI, 45 en la red publica y 9 en la privada, y aunque no ha ofrecido un desglose por edades ha insistido en que los criterios son clínicos y de perspectiva de evolución en función de los tratamientos.

Al respecto el vicepresidente primero del Gobierno, Javier Ramírez, ha trasladado un mensaje de "total apoyo y confianza" en el personal sanitario de las UCI, unos profesionales que "están en primera linea luchando contra el virus, jugándose literalmente la vida".

Por eso ha cuestionado informaciones "que dudan de su ética, deontología y capacidad profesional", algo que "llama mucho la atención", por lo que ha indicado que en el Gobierno "no entendemos las dudas".

Y así ha asegurador que "estos profesionales y el conjunto de los profesionales sanitarios y sociosanitarios" que trabajan por combatir la pandemia, como otros trabajadores esenciales en esta crisis, "cuentan con todas la confianza del Gobierno de Navarra".