El Gobierno de Navarra confía en que se avale el pasaporte covid

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha calificado como "buena noticia" que el número de vacunaciones sin cita se haya duplicado la última semana en la Comunidad foral, tras el anuncio de que el Ejecutivo solicitará el pasaporte Covid para acudir a restaurantes, eventos y ocio nocturno.

En declaraciones a los medios de comunicación, y al ser preguntada sobre si el Ejecutivo tiene "un plan B" en caso de que el TSJN no apruebe la medida, la consejera ha respondido que "el Gobierno nunca está cerrado a otras medidas que hubiera que tomar, pero en este momento no se plantean otras restricciones".

Sobre si es posible que en Navarra se dé la misma situación que en el País Vasco, donde los tribunales han tumbado la misma medida, Induráin ha indicado que "no lo sabemos, nosotros vamos a argumentarlo, hemos comentado que las medidas tienen una valoración de que sean necesarias, idóneas y proporcionadas, y tenemos una trayectoria distinta en el aval de medidas del TSJN".

Ha expuesto que "hay otras comunidades con otras situaciones distintas donde sí que tienen este aval, como es Galicia, Cataluña y Baleares".

IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La consejera, además, ha incidido en la importancia de las medidas de prevención, tal y como se recoge en la Orden Foral que enviarán este miércoles al TSJN.

"Tenemos unas tasas de vacunación fabulosas, con el pasaporte Covid lo que vamos a hacer es una llamada a esas personas que no se han vacunado, y para el resto un plus de seguridad. Pero es muy importante que las medidas de prevención se sigan manteniendo: en el interior con mascarillas y en el exterior, cuando la distancia no se mantiene", ha subrayado.

De cara a los próximos días festivos, Induráin ha realizado un llamamiento a la prudencia. "Nos quedan puentes forales, celebraciones... Recuperar lo no vivido en este momento no es posible, que esto no nos lleve a no ser prudentes en el momento actual, porque igual nos compromete un poco cómo vayamos a celebrar un futuro que queremos celebrar de otra manera", ha insistido.