García Adanero vuelve por todo lo alto al Congreso: "Collejas a Podemos..."

El diputado de UPN en el Congreso, Carlos García Adanero, ha incidido de lleno contra el Ejecutivo durante el Pleno en el Hemiciclo. A través de su perfil oficial en Twitter, Adanero adjuntaba su intervención con las siguientes palabras: “Ya vale de reírse de la gente. Menos discursos y más concreción, que ya van tarde”.

En el vídeo que adjunta el político se dirigía en estos términos a Podemos y al Gobierno: “Yo no sé si esta propuesta tiene como objetivo darle otra colleja a Podemos. Es incomprensible. Lo que tendrían que hacer es poner esas medidas en marcha. Lo que no se puede hacer, cuando va a empezar el colegio… decir que si un niño se pone malo podrán pagarle la baja a los padres pero si su compañero tiene que quedarse en casa, entonces no”.

García Adanero ha criticado así la incongruencia en las declaraciones dentro del Ejecutivo: “Ustedes deben dar explicaciones. Oiga, que a las comunidades no les llega el dinero que son las que pagan la dependencia”.

El diputado de UPN ha pedido celeridad en la forma de actuación del Gobierno para que logren más apoyos. Y así acababa: “Menos discurso y más dinero para dependencia. Clarificar que tienen que hacer las familias si se ponen los compañeros de sus hijos enfermos”.

Otras ocasiones en las que García Adanero sembraba la polémica en el Congreso

Una de las intervenciones más sonadas del político en el Hemiciclo ocurría el pasado 6 de mayo. Allí, García Adanero mandó callar a Carmen Calvo por “reírse” en su recuerdo al asesinado por ETA… su compañero de partido Tomás Caballero. Así era como la criticaba: “A mí no me hace ninguna gracia señora Calvo. Me parece un tema muy serio. Lo más serio que ha pasado junto con lo de ahora”, indicaba.

Además, en plena situación crítica de Grande-Marlaska como titular de Interior, el diputado no se “cortó la lengua” en asegurar que se estaba visitando a los presos de ETA con el visto bueno de Interior. Y todo con el confinamiento como telón de fondo. De ahí la polémica. Adanero también aprovechaba la ocasión para denunciar el intento de censura de Podemos, asociando a la formación de Iglesias a Venezuela: "¿Se piensan que están en Venezuela?"

Siempre ha tenido especial inquina con Podemos. Una de las veces en las que se convirtió en viral por sus declaraciones, trató de darle una lección de historia a Pablo Iglesias, dándole la bienvenida a la política social (de forma irónica).

Carlos García Adanero es diputado en el Congreso por Navarra Suma. El político fue elegido portavoz del grupo parlamentario de UPN en 2004 y en el ámbito interno del partido también ejerció como secretario general entre los años 2009 y 2013.