Felipe Calvo, único español distinguido por la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica en 2019

El doctor Felipe Calvo, codirector de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra, es el único español distinguido como Fellow por la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica (ASTRO) en 2019. De este modo, ASTRO reconoce en un comunicado "su contribución al avance de la oncología radioterápica y sus servicios a la sociedad científica".

Anualmente, ASTRO concede este nombramiento a un número limitado de oncólogos a nivel mundial líderes en el campo de la oncología radioterápica por sus "significantes aportaciones al avance de esta especialidad y al servicio a la sociedad a través de la investigación, educación y atención al paciente". Según el presidente de la Junta Directiva de esta sociedad científica, Paul Hariri, "su destacada labor ayuda al avance en la investigación del cáncer, la educación y la atención clínica para mejorar las respuestas de los pacientes".

Por primera vez este año, ASTRO ha galardonado la labor profesional de especialistas no residentes en Estados Unidos (en 2017 reconoció al otro único español, pero que vive en Florida). Además del Dr. Calvo, entre los 26 finalistas hay un canadiense, un australiano y un turco. De este modo, el profesor Calvo es el único de la Unión Europea que, además de asistencia e investigación, ejerce su labor docente en una institución académica, la Universidad de Navarra, ha destacado la Clínica en una nota.

El reconocimiento a los especialistas tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, en Chicago, durante la Reunión Anual de ASTRO, el encuentro científico más grande del mundo en oncología radioterápica, en el que se dan cita más de 10.000 oncólogos, médicos, investigadores, personal de enfermería y otros profesionales de la salud.

Durante la ceremonia de entrega del galardón, el doctor indicó que "lo que más valoro es que después de tantos años trabajando como uno más en la Sociedad, personas especialmente relevantes en el mundo de la Oncología Radioterápica norteamericana hayan decidido proponerme para recibir esta acreditación. Gracias por hacerme sentir uno más".

En concreto, tres expresidentes (Dr. Leonard Gunderson -Mayo Clinic-, Dr. Joel Tepper -UNC Hospitals Radiation Oncology- y Dr. Anthony Zietman -Massachusetts General Hospital-) y dos medallas de Oro de ASTRO (Dr. Chris Willett -Duke University- y Dr. Carlos Pérez -St Louis University-) propusieron al Dr. Calvo para obtener esta acreditación por sus contribuciones a lo largo de su vida profesional.

El especialista de la Clínica Universidad de Navarra ha publicado más de 20 trabajos de investigación originales en la revista oficial de ASTRO (International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics), ha presentado 25 comunicaciones al Congreso Nacional y ha dictado ocho cursos de refresco, dirigidos a especialistas en oncología radioterápica de todo el mundo para profundizar en los últimos avances. "Durante diez años trabajé en el Comité de Educación Internacional de ASTRO, en el que evalúan las propuestas de formación a nivel global", indica.

El profesor Calvo, que lleva más de 35 años perteneciendo a este organismo americano, realizó su primera estancia como becario en el hospital de Hahnemann University (Philadelphia) en los años 1983-84. En 1991 regresó a Estados Unidos, al mismo hospital, como Full Professor para colaborar como tutor de residentes y formación de postgrado e iniciar un programa hospitalario de radioterapia intraoperatoria.

Actualmente está realizando una estancia prolongada en la Clínica Mayo para profundizar en la terapia de protones, la modalidad de radioterapia externa más avanzada que existe para tratar el cáncer y que la Clínica Universidad de Navarra pondrá a disposición de los pacientes españoles por primera vez, mediante tecnología de sincrotrón, en los próximos meses.

El Dr. Felipe Calvo regresó a la Clínica Universidad de Navarra con la apertura de la sede de Madrid, después de 25 años en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón donde desempeñó diferentes puestos de responsabilidad como catedrático jefe del Departamento de Oncología y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

Felipe Calvo inició su labor profesional y académica en la Clínica Universidad de Navarra como primer director del Servicio de Oncología radioterápica.

Posteriormente, realizó una estancia en el Departamento de Radiation Oncology and Nuclear Medicine de la Hahnemann University (Philadelphia) hasta el año 1993, momento en el que se incorporó al Hospital General Universitario Gregorio Marañón como jefe del Departamento de Oncología. Desde año 2011 tiene el nivel IV de carrera profesional reconocido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Actualmente, tiene acreditados seis sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

El Dr. Calvo ha colaborado y es miembro de diversos organismos científicos y profesionales como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, el Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica, la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Radioterápica, la Real Academia Nacional de Medicina de España, la International Society of Intraoperative Radiation Therapy, la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, la American Society of Radiation Oncology, la American Society of Clinical Oncology, la Asociacion Latino-Americana de Terapia Radiante y de la European School of Oncology.

