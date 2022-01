Estrella Extramiana (Ispln): "El coste de las bajas laborales lo pagamos entre todos"

La sexta ola ha ocasionado un auténtica ola de positivos y como tal de bajas laborales. En el mes de enero en la primera sermana el Servicio de Salud Laboral del Gobierno de Navarra registró más de 10.000 bajas, en la segunda semana 7.000 y en la terccera 6.000. Esto dista mucho de las bajas otorgadas antes de la sexta ola o incluso con otras olas ya que "es cierto que en esta ola solo se da baja a los positivos no a los contactos estrechos" ya que hubo "que primar a quién se le hacia esa pcr de control, y se decidió priorizar a los sanitarios y vulnerables".

En cuanto el protocolo si no se es positivo pero no se tiene síntomas se otorga la baja para siete días "y aunque la persona siga dando positivo 7 dias después no se le alarga la baja ya que nos atenemos al protocolo", y "más con esta variante que cada día se conoce algo diferente de como funciona", explica Estrella Extramiana jefa del Servicio de Salud Laboral.