¿Está cerca el pago por generación de residuos?

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a modificar la Ordenanza de Residuos, de tal manera que pueda continuar implantando el sistema de apertura de contenedores con tarjeta, pero con el objetivo ahora de controlar si se utiliza o no, de cara, además, a “implantar sistemas que tiendan al pago por generación y/o por participación que incentiven la separación en origen y la prevención de residuos”. Con este cambio, la MCP se quiere adecuar a lo exigido en su día por la Agencia Española de Protección de Datos, quien incidía en que los datos de la tarjeta tenían que ser utilizados con un fin. “La agencia nos dice que este sistema nos tiene que permitir sancionar y establecer tasas por generación de residuos. Tenemos que castigar a quien lo haga mal y premiar al que lo haga bien”, comentaba entonces el presidente de la MCP, David Campión. Ahora, los cambios en la normativa prevén “dotar de seguridad jurídica” al tratamiento de los datos de participación "asociados a los usuarios del servicio”.

El texto de la modificación recoge también el compromiso de la MCP de “llevar a cabo en el ejercicio de las potestades de vigilancia, inspección y sanción, acciones para asegurar el cumplimiento de la obligación de separación de residuos por los ciudadanos”, además de “acciones formativas” y de “control del servicio”.

Las industrias de los polígonos de la Comarca de Pamplona van a tener que disponer de contenedores de todas las fracciones en sus instalaciones. Hasta ahora “solo es posible la separación de los residuos de la fracción de papel y resto con contenedores en calle”. Ahora, para “facilitar la separación” y “evitar los problemas que plantea el abandono de residuos en los polígonos”, la MCP introducirá un sistema de recogida "puerta a puerta". Con base en esto, se prevé que “las empresas tendrán contenedores/cubos de todas las fracciones en el interior de sus instalaciones”, que serán “recogidos por la MCP y “se facturará a las empresas conforme al principio de pago por generación”. Se quitarán los contenedores de la calle.

Se modificará también la Ordenanza en lo que atañe a la recogida en el ámbito rural. La principal novedad, la materia orgánica, “será gestionada en compostadores domiciliarios y comunitarios y no a través de contenedores”.

El pago por generación significa que cada uno de los hogares y establecimientos tendría que contribuir en función de su generación real de residuos, haciendo realidad la máxima de “quien más contamina, más paga”, y no como hasta ahora que en la mayoría de municipios se paga una tarifa plana sin tener en cuenta la cantidad de residuos que cada cual genera. Existen distintos sistemas para conocer la cantidad de residuos generados, bien a través de la recogida “puerta a puerta” con un cubo o la bolsa de basura, que tienen en cuenta el volumen o peso de los residuos, y la frecuencia de la recogida. O, mediante contenedores inteligentes que miden el peso de los residuos o la frecuencia de uso a través de la identificación de los usuarios cada vez que los utilizan, por medio de tarjetas magnéticas, u otros métodos.

En la sociedad actual, hay cada vez más voces que se plantean la pregunta: ¿Debe pagar más tasa de basura quien menos recicle? La Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad de 18 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no se ha hecho nada al respecto, contempla el llamado pago por generación que responde al principio quien contamina, paga, y que se ha demostrado que es un sistema eficiente para incentivar la prevención de residuos y conseguir niveles altos de recogida selectiva. La clave está en optimizar la recogida de la llamada fracción resto, es decir, lo que no se recicla. El cierre de contenedores y/o el control de acceso de usuarios son las opciones más positivas para aumentar las tasas de recogida selectiva y reciclaje.

En bastantes ocasiones he solido oír que es cuestión de tiempo. Pero, ¿de cuánto? Hoy en día, nadie concebiría pagar el agua o la electricidad mediante tarifa plana –sería muy extraño que la factura del agua fuera la misma, tanto si gastásemos 100 litros como si gastásemos 1.000–; en cambio, eso es lo que hacemos con los residuos. Individualizar el pago permitiría establecer incentivos a la recogida selectiva y a la prevención de residuos, es decir, a su no generación. Si no lo hacemos ya, es simplemente por la falta de un contador.

Con las modificaciones que quiere introducir la MCP de la ordenanza para poder volver a usar los datos de la tarjeta y dicen para caminar hacia el pago “justo” por los residuos, cabe hacerse preguntas como las siguientes: ¿La MCP introduce el posible pago por generación como justificación ante la Agencia de Protección de Datos, o realmente porque quieren implantar el pago por generación?

Si se hubiera pensado desde el primer día en el objetivo del pago por generación como manda la directiva europea, se habrían barajado las posibles alternativas y una vez decidida una de ellas, se habría elegido la tecnología apropiada y no al revés. En mi opinión, la MCP ha introducido el pago por generación como justificación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que en caso contrario, hubieran hecho el ridículo teniendo que eliminar las tarjetas. En realidad, pienso que no les queda otra opción. ¿Pero cuándo? Y, ¿la materia orgánica recogida de forma selectiva que se puede destinar a fabricar compost de muy buena calidad se enviará a la empresa HTN Biogás en Caparroso para mezclarla con residuos líquidos, lodos de depuradoras, purines y otras guarrerías?

¿Es posible su instalación? En diversos países europeos como Suiza, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca y Holanda se ha extendido el sistema de pago por generación, y nos encontramos con ciudades como Berlín, Milán, Bruselas, Múnich, Graz, Viena o Dublín que funcionan así. Por tanto, el pago por generación no es una utopía, y se ha interiorizado este sistema de pagar en función a lo que tiras. Sin embargo, en el Estado español todavía hay pocas experiencias de implantación de sistemas de pago por generación para residuos domésticos y comerciales, aunque las hay, al menos en Cataluña, en Islas Baleares…

Sin duda, no va a ser fácil su implantación, y requerirá mucha concienciación, sensibilización y educación, y hacerlo de forma progresiva y no a golpe de decreto.

¿Qué beneficios tendrá? En todo momento, la implantación del pago por generación debe premiar con una reducción en la tasa de basuras a las y los ciudadanos que generen menos residuos, y, por tanto, además de ser una tasa más justa, debe ser una buena medida para impulsar actividades más favorables al medio ambiente.

Esperemos que, de esta manera, se premie a aquellas personas que se aplican en las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje).