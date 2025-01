Especialista en balística habla del asesinato de Kennedy, rumores, mitos e incoherencias: "¿Por qué le mataron?"

Hace 61 años Lee Harvey Oswald asesinó a John F. Kennedy. ¿No? Con esta pregunta, Fernando Corrales, jefe de la Policía Nacional y especialista en Balística, se lanza a desentrañar los rumores, teorías, mitos, pruebas e incoherencias que durante más de seis décadas han rodeado este caso.

Un crimen que todavía a día de hoy levanta interés, como se ha podido comprobar este martes en la Sala de Cámara de Baluarte al completo durante la ponencia de Corrales en el marco del festival Pamplona Negra.

“Yo no pretendo poner nombre al asesino ni cómo se hizo. A mí lo que me motiva son las pruebas y yo voy a ponerlas para que ustedes salgan con su propia opinión acerca de lo que pasó”, ha propuesto el inspector.

Experto además en Documentoscopia, Corrales ha planteado durante su intervención algunas de las incongruencias del discurso oficial que se armó en aquel momento.

Hipótesis como la teoría de la bala mágica, como se conoce a una de las posibilidades que planteó la Comisión Warren, encargada del caso, para justificar todas las heridas no fatales que había sufrido durante el ataque el presidente y el gobernador John Connally, que Corrales ha evidenciado de manera sarcástica este supuesto recorrido.

“Es efectivamente una bala mágica porque hace lo que tiene que hacer, pero eso es prácticamente imposible”, ha sostenido el especialista, además de exponer la veracidad dudosa de que la bala que se recogió como prueba para esta teoría se mantuviera prácticamente intacta.

Otro de los hechos que más dudas suscitan es la autoría del asesinato, que tradicionalmente se ha señalado a Oswald como el principal sospechoso.

Un hecho que también ha abordado el especialista, desglosando detalles como el paso del supuesto criminal por la URSS y su regreso a Estados Unidos sin ningún tipo de inconveniente (algo “curioso”, como se ha referido Corrales, dadas las tensiones políticas entre ambos países) o la existencia de unas grabaciones en las que aparece Oswald repartiendo en la calle panfletos de apoyo a Cuba y la noticia de un altercado con exiliados cubanos.

“¿Qué importancia y trascendencia podía tener esta persona para que las cámaras de la televisión estuvieran ahí? ¿Interesaba?”, ha cuestionado Corrales.

Además, ha incidido en la elección del arma que Oswald compró, siendo esta la más barata del catálogo, con “muy poca mira telescópica para realizar los disparos”, además de que “hubiera necesitado de tres a cuatro meses mínimo de actividad para prepararse para ese disparo y que se sepa prácticamente no hizo pruebas”.

Otros dos acontecimiento que para el policía ha sido llamativo fue por un lado la decisión del jefe de seguridad de Kennedy de apartar en el aeropuerto al profesional encargado de servir como escudo humano del presidente, no así al de la primera dama, Jacqueline Kennedy, y, en segundo lugar, el cambio del recorrido la noche anterior.

Además de presentar esta serie de hechos, Corrales ha aportado contexto del origen de la familia Kennedy, pasando por el abuelo materno del líder demócrata, Patrick Joseph Kennedy, hijo de inmigrantes irlandes y quien también fue un político y empresario prominente de la ciudad de Boston, la vida truculenta de Joseph Patrick Kennedy, padre de John F. Kennedy, que supo deslizar por la crisis del Crack del 29 y amasar su fortuna.

En este sentido, el ponente ha repasado de forma breve algunos momentos claves en la vida del 35° presidente de los Estados Unidos, como la competitividad con su hermano, su paso como héroe durante la Segunda Guerra Mundial, su boda con Jaqueline Bouvier y su duelo electoral con Nixon, así como las políticas exteriores e interiores que emprendió durante su mandato para reflexionar sobre los motivos que llevaron a su asesinato y quién podía beneficiarse con su muerte.

¿Por qué mataron a Kennedy?

El asesinato de Kennedy todavía plantea dudas, desde el propio asesino como quién estaba detrás de todo ellos. Pero para Corrales la verdadera pregunta ha sido por qué mataron a Kennedy.

Lo ha respondido con un vídeo de Kennedy en el que aparece dando un discurso en la Universidad de Washington.

En él, el presidente estadounidense habla del “tema más importante en la tierra: la paz”.

“Kennedy habla de una paz para todos y para siempre. ¿Nos podemos imaginar que hubiera supuesto si no hubiera sido asesinado, incluso después si su hermano en el 68 no hubiese sido también asesinado? El mundo en el que vivimos no sería el mismo”, ha cerrado Corrales.