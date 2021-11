Escuela de familias con Raimon Pelach

El pediatra de referencia en Cope Navarra, Raimon Pelach analiza la noticia que se conoció ayer: La EMA autoriza la vacuna Pfizer en menores de entre 5 y 11 años.

Navarra comenzará a planificar la administración de la vacuna contra la Covid-19 a la población entre 5 y 11 años después de que este miércoles la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo haya autorizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha explicado, que esta vacunación sería con Pfizer en una dosis diferente a la de los adultos. Ha señalado que se está trabajando para disponer de "jeringas precargadas" ya que "ya no hace falta la dilución y va a ser una administración más sencilla". La consejera ha indicado que su Departamento va a ir planificando esta vacunación que "va a depender de la disponibilidad de vacunas".

La consejera ha destacado que Navarra cuenta con unas tasas de vacunación "extraordinarias", del 91% de la población vacunable y del 80% respecto a la población total. Ha precisado, no obstante, que el avance en la vacunación "hace que la transmisión sea menor pero no la elimina del todo" y ha añadido que los vacunados "se contagian y transmiten mucho menos que las personas que no tienen la pauta completa".

Induráin ha señalado que "no se sabe cuánto dura la respuesta inmunitaria, lo que sí se sabe es que las personas en función de su edad tienen una inmunidad más frágil" y que "hace que su respuesta inmunitaria sea más débil". Por eso, ha dicho, se ha comenzado la administración de la tercera dosis en los centros residenciales, seguido de los mayores de 70 años -que en estos momentos está en un 70,1% de vacunación-.

Ahora, ha indicado, se continuará con el tramo de población de 60 a 69 años con el objetivo de que "lleguemos a Navidad con los pacientes vulnerables con una tercera dosis reforzada".