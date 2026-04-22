Un escritor desvela el orgullo, el acento y las manías que definen el carácter de Pamplona: "Salimos de aquí y decimos que somos de Pamplona sin necesidad de que nos lo pregunten"

El escritor Juan Echenique ha presentado su nuevo libro, "Pamplona, así somos, 60 imprescindibles de la vieja Iruña", su cuarto trabajo dedicado a la capital navarra y su quinto libro en total. La idea, según ha explicado en Cope Navarra, surgió a raíz de una publicación sobre Bilbao, aunque decidió "hacer lo contrario": textos muy informativos acompañados de ilustraciones.

El carácter de los pamploneses

En la introducción del libro, Echenique explica "cómo somos la gente de Pamplona", algo que, en su opinión, "despierta curiosidad". Uno de los rasgos más claros que destaca es el "orgullo de pertenencia", asegurando que los pamploneses presumen de su origen: "salimos de aquí y decimos que somos de Pamplona sin necesidad de que nos lo pregunten".

Otro de los elementos distintivos es el acento, que califica de "inconfundible" y que "de Madrid para abajo llama mucho la atención". Sobre la forma de hablar, Echenique comenta con ironía que "nos dicen que somos un poco brutos hablando, seguramente es así". También se recogen palabras propias como "villavesa" para el transporte público, "jarrea" cuando llueve mucho o "componer" la ensalada en lugar de aliñarla.

Los Sanfermines son las mejores fiestas del mundo, y lo decimos como si hubiéramos estado en todas" Juan Echenique Autor de "Pamplona, así somos"

El autor describe a los pamploneses como "gente sociable, pero en un entorno cercano", destacando el gran valor de la "cuadrilla", que define como grupos "bastante cerrados" en los que a la gente de fuera "le cuesta entrar". Además, señala la "tendencia a exagerar para dar fuerza a nuestras palabras", como demuestra la afirmación: "Los Sanfermines son las mejores fiestas del mundo, y lo decimos como si hubiéramos estado en todas, ¿no?".

Entre las manías, Echenique menciona el nerviosismo que produce en los aficionados de Osasuna escuchar en televisión "el Osasuna" o, peor aún, "el Osasuna de Pamplona", una expresión que "nos hierve la sangre". También apunta a la costumbre de ser "muy dados a opinar", con el ejemplo de los carteles de San Fermín, que generan siempre "polémicas y opiniones gratuitas".

60 imprescindibles de la vieja Iruña

A mí el proceso de elaboración del libro me encanta, porque leo y leo y leo sobre Pamplona" Juan Echenique Autor de "Pamplona, así somos"

Alamy Stock Photo Calles de Pamplona

El libro se compone de "60 cuestiones independientes" que permiten una "lectura muy libre". El recorrido incluye lugares icónicos como la Plaza del Castillo, La Estafeta o la Ciudadela; personas como el maestro Turrillas o Induráin; y objetos tan pamploneses como el galliko de San Zernin o la Campana María.

La gastronomía ocupa un lugar destacado con "delicias gastronómicas" como "los churros de la mañueta", "las pastas de la llana" o "el sorbete de Gazteluleku". Cada capítulo está acompañado por una ilustración a página completa de Beatriz Menéndez, creando "un libro muy bonito, con mucho color, muy resultón". Además, se ha aumentado el tamaño de la letra pensando en las personas mayores.

Echenique ha confesado que disfruta enormemente del proceso de creación: "A mí el proceso de elaboración del libro me encanta, porque leo y leo y leo sobre Pamplona y me entero de un montón de cosas". Sin embargo, reconoce que la labor más dura es la corrección, que dura meses y puede llevar a un "punto de saturación".

Futuros proyectos

Aunque acaba de publicar su obra, el autor ya tiene nuevas ideas. "Circulan ideas por mi cabeza sin parar", ha admitido. Entre ellas, destaca una que tiene hablada con su editora: "hay que escribir un libro sobre San Fermín, un libro diferente a lo que hay". A pesar de tenerlo en mente, aclara que aún no sabe si será su próximo proyecto.