Entrevista con José Antonio Sarría

José Antonio Sarría, que ha ostentado el cargo de presidente de la CEN durante los últimos diez años. Esta mañana Juan Miguel Sucunza ha sido elegido como nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y ha reivindicado durante su toma de posesión el papel del diálogo social en la Comunidad foral.

El nuevo presidente de la CEN ha criticado así, sin mencionarle expresamente, el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

Sucunza ha afirmado que "la paz social es una de las mejores inversiones para una comunidad y en Navarra hemos sido líderes del dialogo social desde hace muchos años". "Para ello, disponemos de un órgano, el Consejo de Diálogo Social, que siempre ha buscado con éxito el mayor nivel de diálogo y de consenso entre la Confederación de Empresarios, las organizaciones sindicales más representativas de Navarra y el Gobierno de Navarra", ha defendido.

Sucunza ha sido elegido por aclamación en una Junta Directiva Electoral celebrada esta misma mañana con un cuórum del 91 por ciento de asistencia. Toma el relevo de José Antonio Sarría, que ha ostentado el cargo durante los últimos diez años.

Al acto de toma de posesión, celebrado con una reducida presencia de personas debido a las medidas de seguridad frente al COVID-19, han asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, y varios miembros de la CEN, y ha intervenido en él por videoconferencia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Durante su intervención, Sucunza ha señalado que "es totalmente necesario que el Gobierno otorgue un papel protagonista" al Consejo de Diálogo Social y ha afirmado que la CEN será "fiel a las instituciones navarra y españolas, pero expresará su desacuerdo cuando de forma unilateral o sin contar con los empresarios se tomen decisiones de otro tipo".

El nuevo presidente de la CEN ha criticado así, sin mencionarle expresamente, el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. "Para tratar reformas tan importantes como la reforma laboral no se ha hablado con los empresarios, se ha hecho caso omiso del diálogo social y de esta manera vemos perplejos cómo el mercado laboral se ha utilizado como moneda de cambio para conseguir una prorroga del estado de alarma", ha dicho, para afirmar que los empresarios "no estamos en eso". "Se puede hablar, acordar y poner encima de la mesa la necesidad o no de reformas, pero siempre dentro del diálogo social", ha destacado.

Juan Miguel Sucunza se ha referido también a la crisis provocada por el coronavirus para señalar que "los empresarios debemos movilizarnos rápidamente para paliar sus efectos" y ha apuntado que "la recuperación será más rápida y efectiva cuanto menos se haya deteriorado la actividad económica".

Sucunza ha incidido en la importancia de "salvar el tejido productivo navarro para proteger el empleo en el largo plazo y para ello las empresas requieren apoyo firme, sin fisuras, de las administraciones, la de España y la de Navarra". Además, ha subrayado que la respuesta de las empresas ante la crisis "está siendo ejemplar".

En el acto también ha intervenido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha hecho énfasis igualmente en la importancia del diálogo social "como herramienta útil y necesaria para abordar no solo el Plan de Empleo que habíamos empezado a trabajar, sino también en el marco para el acuerdo en lo que respeta al plan Reactivar Navarra -con medidas para afrontar la crisis del coronavirus-".

Chivite ha subrayado que "no compartimos la manera en la que se planteó la salida de la crisis en 2008, que supuso brechas enormes". "No queremos recuperar el crecimiento asumiendo que tiene que haber ganadores y perderos. En el corto plazo habrá gente que va a sufrir un fuerte impacto, pero el reto es que las personas y empresas tengan la oportunidad de recuperarse y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para no dejar a nadie atrás", ha indicado.

En ese sentido, ha afirmado que "pedimos responsabilidad y esfuerzo compartido, y ofrecemos diálogo, consenso y soluciones compartidas".

Por su parte, le presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha puesto a Navarra como "ejemplo" por el importante peso del sector industrial, señalando que "es la línea en la que hay que seguir para sacar adelante nuestro país".

No obstante, ha dicho que "tenemos una situación complicada que viene como consecuencia de una pandemia y ahora nos tenemos que preocupar del turismo, los hoteles, de lo que está pasando con los bares, los restaurantes, el comercio, las agencias de viaje, del efecto educativo, o del automóvil, que va a necesitar de políticas activas en relación a la demanda".

Antonio Garamendi ha destacado que las organizaciones empresariales trabajarán bajo tres criterios: "la independencia; el sentido de estado, que es querer a nuestro país, hacer lo que pensamos que es bueno para nuestro país; y la lealtad institucional".

La toma de posesión de Sucunza también ha contado con la intervención del presidente saliente, José Antonio Sarría, que ha abogado por "hacer más fuerte y más unida la CEN" y ha señalado que debe ser "un significativo interlocutor del Gobierno para el diseño e implantación de las medidas económicas y laborales en los tiempos que vienen".

Así, ha hecho destacado que "el diálogo social ha constituido un importante activo de nuestra Confederación" y ha defendido que "el dialogo social es un elemento indispensable para el desarrollo de nuestro tejido empresarial". "Antes las empresas trabajaban para conseguir la paz social, pero hoy eso es insuficiente. No puede concebirse el desarrollo de una empresa sin la colaboración de todos sus integrantes", ha destacado.

José Antonio Sarría ha expresado, no obstante, su "temor a que el actual Gobierno de España, por su composición y debilidad parlamentaria sea incapaz de afrontar la crisis económica del modo que España necesita". En concreto, se ha referido al acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, "un acto irresponsable que dinamita el diálogo social y pone en peligro la recuperación y la credibilidad en Europa de este país".