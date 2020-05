Enrique Maya sobre una celebración diferente de San Fermín: "No nos hemos olvidado de los Sanfermines"

Enrique Maya ha hablado esta mañana en COPE Navarra con Maite Moro. El alcalde Pamplona ha repasado los temas de actualidad de la capital de Navarra. Uno de los temas es la ilusión que está creciendo en la ciudad en torno a la posibilidad de que haya unos Sanfermines diferentes. Los datos que van saliendo del coronavirus y las fases programadas hacen confiar en algunos la opción de poder hacer unas fiestas "con los de casa", también como celebración de haber superado el coronavirus.

Maya ha afirmado que; "No nos hemos olvidado de los Sanfermines pero hay que ser realista y no seré yo quien lance falsas expectativas y fomente algunas ideas que luego sean inviables. No desilusionarse, pero no tengamos expectativas excesivas".

Enrique ha afirmado que: “Desde el Área de Cultura se está viendo como no romper ese hilo. Todos tenemos ilusión de que algo pueda ocurrir este mismo año en relación a San Fermín. Del 6 al 14 de julio está muy complicado, está muy cerca y no veo factible organizar nada importante, pero ya hay quién se está organizando para las Misas, etc. Me parece perfecto y todo lo que se pueda hacer se hará”

Ha recalcado también que: “No podemos olvidar que estamos en fase del coronavirus, entonces no seré yo quien lance falsas expectativas de que vamos a podernos juntar masivamente”. Pero avisa también de que “hay una percepción de que esto se acaba, pero las medidas sanitarias son las prioritarias”.

El alcalde de Pamplona dice que: ”No voy a ser yo quien fomente algunas ideas que luego sean inviables, me dicen que peco de excesivo realismo, pero es lo que tengo que hacer”.

Para finalizar añade que: “Pueden ocurrir situaciones que nos permitan disfrutar San Fermín de otra forma, pero recuerdo que hay cancelaciones de fiestas en octubre". Para él la clave es tener "realismo con Ilusión, pero con mucho realismo primero”.