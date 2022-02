Enrique Maya: "Ha sido un palo porque se mezcla la situación política con la personal"

Maya afirma que la situación que se vive en UPN es muy complicada. "Es muy duro siendo sincero, ha sido un palo porque se mezcla la situación política con la personal. Conozco mucho a Sergio y personalmente a Carlos.

El alcalde de Pamplona afirma que hubo una votacióny se dio una directriz que los dos diputados "no siguieron". De esta manera ahora los propios estatutos del partido tienen medidas de sanción que se aplicarán tras la decisión del Comité de Garantías y disciplina, "un órgano autónomo e independiente", dice Maya.

Sobre la situación que generó dentro de del plano del Ayuntamiento Maya dice que no hubo negociación de Reforma Laboral ha cambio de la reprobación o acuerdos en el consistorio, “simplemente no tenía sentido que fuéramos a votar a favor de la reforma cuando se me estaba reprobando por xenófobo algo que considero muy grave”.