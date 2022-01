Enrique Maya: "la seguridad será nuestra prioridad en 2022"

El Alcalde de Pamplona predice un año complicado por la pandemia que ha tomado una línea impredecible y por como no tener que trabajar con unos presupuestos prorrogados que ya firmó el viernes. "Firmé los presupuetos el mismo viernes porque no hay tiempo y no se puede tener a los ciudadanos sin los presupuestos porque sería no poder trabajar para la ciudadanía", afirma el Alcalde de Pamplona.

Sobre los retos para el próximo año Enrique Maya habla de tres pilares que guiarán la política del Ayuntamiento "la seguridad ciudadana, la sostenibilidad y la creación de empleo".

En cuanto a la seguridad ciudadana el alcalde reiterá que es "la prioridad del consistorio en este momneto tras la nueva oleada de urtos o acciones violentas en la ciudad". Para Maya es "inconcebible" esta nueva ola de violencia que se sucede en toda España y que vuelven a las ciudades inseguras, "algo que no se puede permitir porque aunque en Pamplona estamos mejor que en otros sitios no podemos huir de la realidad de que hoy hay más inseguridad".