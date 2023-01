Enrique Maya no repetirá como alcalde, y UPN propone a Cristina Ibarrola como candidata a la alcaldía

El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, ha anunciado este lunes que no se presentará como candidato de la formación regionalista a la Alcaldía de la capital navarra en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, y que el comité de listas ha aprobado elevar al Consejo Político el nombre de la parlamentaria foral Cristina Ibarrola.

De esta forma, el Consejo Político, que se reunirá esta semana, será el encargado de aprobar definitivamente su nombramiento como cabeza de lista de UPN al Ayuntamiento de Pamplona.

Maya, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa, ha agradecido al presidente del partido, Javier Esparza, y a la secretaria general, Yolanda Ibáñez, -ambos presentes en la sala-, "el hecho de que sea yo quien esté en este atril dando esta rueda de prensa porque habéis comprendido, y os lo agradezco, que para mí es un momento importante". "Es evidente que yo ya no soy el candidato, por lo tanto para mí es un momento verdaderamente especial y agradezco que pueda explicarme", ha indicado, tras asegurar que Ibarrola es una persona "conocedora de la realidad social de Pamplona".

"Es una cuestión que yo estaba valorando de verdad, no estábamos haciendo teatro, yo no estaba queriendo hacerme el importante, esto va en serio, estaba analizando esta situación, y finalmente he llegado a la conclusión de que todo en la vida tiene un ciclo. Ha sido un ciclo realmente hermoso para mí, 12 años dedicados a la primera fila política, 8 de alcalde y 4 en la oposición, y creo que ha llegado el momento de este cambio de ciclo", ha explicado.

Según Maya, "para estar en un puesto tan relevante como es el de alcalde de Pamplona hay que estar siempre al 120%, dándolo todo, cada minuto y con muchísima intensidad", y a su juicio, este relevo "es bueno para la ciudad de Pamplona" y "es bueno para mi partido".

"Llega una persona con nuevas ideas, nuevos aires, nuevas energías, que estoy convencido de que va a ser la próxima alcaldesa de Pamplona, y por ello tomé esa decisión de dejar este cargo público", ha relatado, tras ponerse a disposición del presidente del partido, Javier Esparza. "Estoy encantado de ser vicepresidente del partido y evidentemente estamos hablando del cargo de Alcaldía, no estoy hablando de que me olvido de la vida política. El partido tiene muchísimas cosas por hacer y estoy a tu disposición, Javier, para lo que tú estimes", ha apuntado Maya, que ha agradecido la "comprensión" de Esparza. "Siempre has valorado mucho que yo tenía que tomar mi propia decisión. Te has portado estupendamente bien conmigo, me has dejado tomar mis decisiones, me has permitido poder elevar una propuesta al comité de listas y finalmente ha prosperado", ha añadido. Maya, que ha trasladado su agradecimiento al partido, ha asegurado que "ser de UPN es una garantía de poder ser alcalde de la ciudad".

Por otro lado, ha subrayado que "me quedan casi 6 meses de alcalde" y que "esto no acaba, esto no es más que un futuro diferente". "Hoy por hoy soy alcalde de la ciudad y voy a seguir trabajando intensamente por todo aquello que esta ciudad necesita, hasta el último minuto", ha dicho.

En respuesta a los medios de comunicación, ha asegurado que descarta presentarse como candidato al Parlamento foral. "Ya está, he tenido la enorme fortuna de ser alcalde de mi ciudad. Siempre he dicho que me enamora Pamplona, que conozco muy bien Pamplona y si algo me gusta de la política que he hecho es que ha sido en Pamplona, y ya está. No tengo ningún interés en ser cargo político de nada, pero sí que se lo he dicho bien claro a mi presidente, yo en mi partido quiero seguir. Una cosa es que dejes el cargo público y otra cosa es que estés", ha indicado, tras insistir en que "no tengo ningún objetivo político más allá de estar en el partido".

"No tengo ningún deseo de ser ningún cargo político en el futuro, seré feliz en mi puesto de trabajo", ha incidido. También en respuesta a los periodistas, ha afirmado desconocer cómo se conformará finalmente la lista de UPN, si bien ha destacado el trabajo realizado por el grupo municipal en el Consistorio, que a su juicio "ha sido espectacular" y que "va a seguir funcionando igual, tenemos muchos temas por cerrar". "La nueva lista, a saber", ha dicho.

"CONOCE PAMPLONA DE UNA MANERA MUY DIRECTA"

"Cristina es de Pamplona, ha vivido siempre en Pamplona, conoce Pamplona. Conoce Pamplona de una manera muy directa, enfocada hacia el ámbito de las personas, las personas que ella ha tratado en sus diferentes facetas profesionales", ha manifestado, tras destacar su "gran sensibilidad social" y su "implicación con distintos colectivos, como el pueblo de Ucrania".

En definitiva, ha concluido que Ibarrola "tiene un magnífico perfil profesional en el ámbito de la Medicina, es experta en gestión y liderazgo de equipos, tiene un profundo conocimiento de la realidad social de Pamplona, es colaboradora incansable en materias tan relevantes como la lucha contra la Covid, y es una gran trabajadora en la actividad parlamentaria". "El comité de listas ha hecho suya esta propuesta y será la que elevemos al Consejo Político para que apruebe su nombramiento como cabeza de lista", ha indicado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado