Eider Garde (Plataforma 0-3): "Iremos a la huelga si es la única opción que nos dejan"

La plataforma 0-3 Navarra, se concentraba este fin de semana para reclamar unas "escuelas infantiles dignas". Eider Garde, portavoz de la plataforma explica que llevan años reclamando sus derechos pero siempre en la vía administrativa "pero ahora hemos tenido que pasar a la movilización porque vemos que no hay cambio".

Garde afirma que la educación de 0-3 se ha vuelto "elitista y una moneda de cambio en las promesas electorales". El problema del 0-3 es que aunque sea público no es gratuito como el 3-6, además las educadoras no tienes esa calificación y se incumplen los ratios de recomendación europeos. "No se llenan las plazas porque es elitista y no todo el mundo puede acceder".

Además, la escuelas son municipales, dependen de los Ayuntamientos aunque todo lo regula el Gobierno, tarifas, calendarios, ratios...y el Ayuntamiento gestiona pero "claro los ayuntamientos no pueden muchas veces destinar más recursos y se creen ciudadanos de primera y de segunda", "las del Ayuntamientos de Pamplona por ejemplo son gratuitas y las demás no".