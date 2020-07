Educación destinará en 2020 un total de 139 millones euros a la red de centros privados concertados de Navarra

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra destinará en 2020 139 millones euros a la red de centros educativos privados concertados de Navarra, un 4,57% más que en 2019, lo que supone un aumento de 6 millones de euros. Además destinará 4,3 millones de euros a los aumentos salariales de docentes y personal de administración y servicios de la enseñanza concertada. En total, el Departamento

El Gobierno foral autoriza al Departamento a asumir el acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos USO y CCOO

Así lo ha dado a conocer el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en la rueda de prensa en la que ha informado sobre la autorización que ha otorgado este miércoles, en su sesión ordinaria, el Gobierno de Navarra al Departamento de Educación para asumir la financiación, ejecutar y realizar el seguimiento del contenido del acuerdo alcanzado entre representantes de la patronal y los sindicatos de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y las ikastolas de Navarra.

La vigencia de dicho acuerdo se extiende desde el pasado 1 de julio al 31 de agosto de 2022.

La firma del nuevo acuerdo por las organizaciones empresariales de la enseñanza privada concertada y los sindicatos USO y CCOO permite que se mantengan "medidas de mejora" de las condiciones de trabajo.

En concreto, se trata de la reducción de dos horas lectivas de la jornada máxima lectiva semanal de docencia directa a los docentes que cumplan 57 años hasta la fecha de su jubilación total, o, en su caso, hasta la fecha en que puedan acogerse a la jubilación parcial anticipada.

También se mantiene la acumulación del tiempo de lactancia tras la suspensión del contrato derivada de maternidad en un periodo de 21 días naturales, abonando el Departamento de Educación a los centros la sustitución durante esos días.

Asimismo, se incluye en el acuerdo que el abono de la sustitución del profesorado en pago delegado en todas las etapas por parte del Departamento de Educación tendrá lugar de la misma forma que en la enseñanza pública en los términos previos al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El acuerdo asume el mantenimiento del empleo del personal docente, posibilita la jubilación parcial anticipada a través del contrato de relevo y asume igualmente el abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, en los términos que permite la Seguridad Social y/o se establecen en el VI Convenio Colectivo Nacional, siempre para el personal docente en pago delegado.

Igualmente, recoge la financiación de la función directiva y pedagógica, que se realizará como en los acuerdos anteriores, a través del módulo de "otros gastos".

Finalmente, el acuerdo propicia la formación del personal docente en las mismas condiciones que los profesores de la enseñanza pública.

El consejero de Educación ha destacado que "durante la legislatura 2015-2019 se produjo una sensible reducción de la analogía retributiva -entre la enseñanza pública y la concertada-, ya que no se aplicó al personal de la concertada el incremento retributivo previsto en 2016 para los empleados públicos y no revirtió ni una sola de las medidas de contención de gasto salarial aplicada a la enseñanza concertada en 2012", todo ello "en un periodo en el que los sindicatos de la enseñanza concertada participaron en las negociaciones de los acuerdos del sector".

Por el contrario, Gimeno ha defendido que "en los meses que llevamos de la legislatura ya se ha comenzado la reversión de tales medidas sin que para ello haya sido necesaria la negociación con las organizaciones sindicales del sector" y ha recordado que "el personal de los centros docentes es contratado por la patronal de sector".

PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Durante la rueda de prensa, Gimeno ha explicado que el 27 de agosto de 2019 se acordó la prórroga del acuerdo en el sector de la enseñanza concertada afectada por el VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos y el Convenio Colectivo de Ikastolas de Navarra de 7 de septiembre de 2017, hasta el 30 de junio de 2020.

Con objeto de dar cumplimiento al requisito de negociación en el sector de la enseñanza concertada, el Departamento de Educación convocó a las organizaciones empresariales del sector en el mes de mayo, una vez superado el pico de la crisis sanitaria del Covid-19.

En esta reunión se expuso por parte de la Administración a las organizaciones empresariales la imposibilidad de asumir modificaciones que implicasen incrementos presupuestarios y se les informó que el procedimiento para la negociación requería la firma de un acuerdo de bases entre la Administración y las organizaciones empresariales del sector en el que se acordase el marco general de actuación, acuerdo firmado el pasado 23 de junio, según ha explicado Gimeno.

También se informó a las organizaciones sindicales del procedimiento. En ese marco se ha producido una negociación entre las organizaciones sindicales y empresariales del sector, que ha fructificado en un acuerdo que fue notificado a la Administración foral. Finalmente, el Gobierno de Navarra ha autorizado al Departamento de Educación, mediante acuerdo adoptado este miércoles, a asumir la financiación de las medidas resultantes de esa negociación.

El aumento en la financiación, recogida en el Presupuesto General de Navarra para este año 2020, se explica, entre otros motivos, por las medidas de incremento salarial al colectivo docente de la enseñanza concertada aplicadas por el Gobierno de Navarra que suponen un incremento del 3,25%. Este porcentaje incluye el aumento de un 2% de los salarios en analogía retributiva con el incremento aplicado a la función pública. Esta medida supone un coste de 2.697.266 euros.

Además, el Gobierno de Navarra ha destacado que ha dado cumplimiento al compromiso de reversión de los recortes salariales del año 2012, habiéndose incrementando así los salarios de los docentes de esta red en otro 1,25%, cuantía que sumada a la mejora retributiva de los trabajadores no docentes de la red concertada y al coste de la aplicación de las sustituciones inmediatas supone un coste asumido por el Presupuesto General de Navarra de 1.719.507 euros.

Asimismo, el Gobierno de Navarra aprobó en noviembre de 2019 una subida salarial del 0,25% adicional para el colectivo docente de la red concertada que respondía al cumplimiento de la disposición decimotercera del convenio colectivo de empresas de enseñanza privada concertada de la Comunidad foral, que fue prorrogado hasta el pasado 30 de junio del año 2020 con un coste de 80.760 euros. Tal disposición establecía que "en la medida en que la disponibilidad presupuestaria lo posibilitara, los salarios del personal docente y de administración y servicios se incrementarían a partir del año 2018 en el mismo porcentaje que, en su caso, se aprobara para el funcionario público en los Presupuestos Generales de Navarra para los años 2018 y 2019". Este aumento salarial supuso un coste de 852.782 euros.

Por último, el Presupuesto de Navarra para 2020 incorpora también 640.000 euros para financiar el incremento de unidades en la red concertada.