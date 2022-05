Descienden un 18% los casos de COVID-19 en la última semana

El último informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) informa de que los casos de COVID-19 registrados en Navarra entre el 9 y el 15 de mayo (3.428) descendieron un 18% con respecto a la semana anterior, lo que “sugiere una transmisión menor, pese a la alta interacción social”. Los ingresos, por su parte, pasaron de 32 a 53, un incremento que Salud Pública atribuye “al aumento en la transmisión que hubo en semanas previas” y que se manifestaría en esta, debido al habitual desfase entre las cifras de incidencia y las hospitalizaciones.

Aunque desciende la incidencia en todos los grupos de edad, la tasa más alta sigue observándose en mayores de 75 años, por lo que Salud Pública insiste en la necesidad de mantener las medidas de protección en torno a las personas vulnerables, aunque estén vacunadas. Además, recuerda la mejora en la protección que produce la dosis de refuerzo (tercera dosis en la población general), especialmente en las personas de más riesgo. La cita para recibir esta dosis sigue abierta por los canales online y telefónico del Departamento de Salud.

La semana pasada se registraron tres ingresos en la UCI. Además, hubo ocho fallecimientos, la misma cifra que la semana anterior. Además, según el informe de la evolución sanitaria semanal, que recoge las cifras de ocupación del espacio COVID-19 en los hospitales, una vez realizado el balance de altas y bajas, el número de pacientes ingresados pasó de las 73 personas hospitalizadas con las que finalizó la semana previa, a las 84 del pasado domingo, 15 de mayo. En ese mismo período, el número de pacientes en la UCI descendió de cinco a tres.

Asimismo, el último análisis del Ministerio de Sanidad, publicado ayer, refleja una tasa de ocupación hospitalaria de 11,65 pacientes por 100.000 habitantes en Navarra (el decimocuarto puesto entre las comunidades autónomas) y una tasa de ocupación en la UCI de 0,46 por 100.000 habitantes (en el puesto decimoquinto en el conjunto del Estado).

Sobre la vigilancia para la detección temprana de la pandemia, el informe del ISPLN señala que, en la última semana ha aumentado, con respecto a la semana previa, la presencia de material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales tanto de la comarca de Pamplona / Iruña como la de Tudela. En lo que se refiere a la secuenciación de muestras, sigue predominando la subvariante ómicron BA.2.

Vacunación: se mantiene abierta la citación “online” y telefónica

El Departamento de Salud recuerda que en todos los grupos de edad está abierta la citación para recibir la vacuna, que se gestionará preferentemente “online” en la web citasalud.navarra.es. También es posible hacerlo por correo electrónico a través de la dirección citas.vacunacion@navarra.es, o por teléfono, en función del área de salud de residencia: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona/Iruña; 948 370 140 para la de Tudela; y 948 370 135 para la de Estella-Lizarra.

Hasta el 15 de mayo se habían administrado 1.410.557 dosis de vacuna: 574.465 personas, el 87% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis; 562.219 (85%) tienen la pauta completa; y 350.923 (53%) tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 56% tiene, además, una dosis de refuerzo.

La vacunación muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor y, por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. En comparación a las no vacunadas, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen reducida en más de un 90% la probabilidad de ingreso hospitalario.

Sigue la circulación de la gripe, aunque bajan los ingresos

En lo que respecta a la gripe, sigue detectándose circulación del virus, aunque descienden los ingresos por esta causa. La semana pasada se confirmaron 34 casos de gripe, de los que siete requirieron ingreso hospitalario. En lo que va de temporada se han confirmado 237 casos de gripe que han requerido ingreso hospitalario, 11 en la UCI y 12 han fallecido. Entre los casos subtipados se observa un predominio absoluto del virus A(H3).

Sigue habiendo detecciones ocasionales de virus respiratorio sincitial (VRS). Esta semana se han confirmado seis casos, de los cuales dos fueron en menores de 15 años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado