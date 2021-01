Un vecino de la localidad navarra de Milagro ha sido denunciado este fin de semana por incumplir el toque de queda cuando volvía a su casa después de haber estado de fiesta, según informa Policía Foral.

El denunciado caminaba por la calle a las 1:15 horas de la madrugada de este domingo (en Navarra está prohibido estar en la vía pública desde las 23 horas hasta las 6 horas por el toque de queda) cuando los agentes de Policía Foral lo vieron. Al preguntarle el motivo por el cual estaba en la calle, el denunciado reconoció 'sin tapujos' que "regresaba a esa hora a casa después de haber estado en una fiesta en Tudela", según publica el cuerpo autonómico en su cuenta de Twitter.

Mal acaba la fiesta... con irresponsabilidades así sigue #COVID19 en su salsa.#PatrullaTafallapic.twitter.com/T7QLCaalty — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) January 25, 2021

FIESTAS EN PISOS EN PAMPLONA

La Policía Municipal de Pamplona ha intervenido este fin de semana en seis domicilios donde se estaban celebrando fiestas. Por este motivo, el cuerpo policial ha realizado 27 denuncias. También han sido denunciadas ocho personas por estar celebrando una fiesta en un garaje comunitario.

Asimismo, en su dispositivo conjunto con la Policía Foral para controlar el cumplimiento de la normativa por Covid-19, se han denunciado a cinco establecimientos por incumplimientos, según ha informado el cuerpo policial en su perfil de Twitter.

POLICÍA FORAL DENUNCIA 60 INFRACCIONES EL FIN DE SEMANA

La Policía Foral ha denunciado este fin de semana a 60 personas por posibles infracciones relacionadas con incumplimientos en materia de normativa sanitaria. Destacan 23 denuncias por no uso o mal uso de la mascarilla, 20 por participar en fiestas y botellones y 11 por no respetar los horarios del 'toque de queda'.

Se han atendido estas dos últimas noches una veintena de requerimientos ciudadanos. El viernes, siete: en Villava (posibles incumplimientos en un bar), Sangüesa (23 personas en el interior de un bar), Andosilla (persona positiva en Covid paseando un perro), Puente la Reina (bar arrendado con personas dentro, negando la inspección policial, que fue propuesto para sanción), Aizoáin (denunciados por una fiesta en un domicilio), Sangüesa (fiesta en un inmueble donde fue identificado el inquilino) y Artica (por una posible fiesta que resultó ser una falsa alarma).

El sábado y la madrugada del domingo las movilizaciones se han producido en doce casos: Gorráiz (posible botellón en la vía pública), Aibar (incumplimiento de medidas en un bar), Cordovilla (comprobación de aforos en un centro comercial), Tafalla (fiesta en un piso con siete denunciados), Artica (grupo de jóvenes haciendo botellón), Orkoien (fiesta en un portal), Murchante (jóvenes en una peña), Leitza (grupo bebiendo en la vía pública), Villatuerta (denunciados no convivientes en un vivienda), Milagro (fiesta multitudinaria en una bajera, se sancionará al propietario al negarse a la inspección policial), Artica (denunciados no convivientes en inmueble) y Huarte (denunciados no convivientes en vivienda).