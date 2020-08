Denunciado un conductor por positivo en cocaína y portar una navaja y un palo de madera de un metro en Oronoz

Una patrulla de Policía Foral de Elizondo ha denunciado a un conductor en Oronoz Mugairi (N-121-A, Pamplona-Behobia) tras la comisión de varias infracciones graves y muy graves en materia de tráfico y seguridad ciudadana al ofrecer positivo en cocaína, portar una navaja de 18 cm -arma prohibida- y un palo de madera de un metro y tener la ITV caducada desde 2017.

Se trata de un vecino de Toledo de 43 años con numerosos antecedentes por delitos de lesiones y robos con violencia e intimidación, ha informado la Policía Foral en un comunicado.

Según ha indicado, el montante total las denuncias asciende a 1.800 euros, además de los seis puntos de retirada de su carné que implica el positivo en drogas.

Imputado en Castejón por conducir sin vigencia del permiso

Policía Foral ha tenido más actuaciones en materia de seguridad vial en las últimas horas. Así, agentes de la Policía Foral, en este caso adscritos a Tráfico-Tudela, están investigando a un vecino de Pedrola (Zaragoza) de 56 años por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos se han producido a las 00.30 horas en el centro urbano de Castejón, al advertirse un conductor que circulaba sin cinturón de seguridad.

Tras ser identificado se ha sabido que le consta una pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida total de puntos, sin haber realizado el correspondiente curso de reeducación y sensibilización vial.

Han sido denunciados también por no llevar el cinturón de seguridad abrochado el conductor y una pasajera (200 euros, sin puntos) y las tres personas que viajaban en el vehículo por no hacer uso de la mascarilla, no siendo convivientes, ha informado la Policía Foral.