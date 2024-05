Dejar de fumar provoca claras mejorías a corto plazo

El tabaco es el responsable de aproximadamente 63.000 muertes anuales en España. Es una de las principales causas de muerte prevenible en España. Esto supone que casi el 14% de las muertes en la población mayor de 34 años son atribuibles al consumo de tabaco. Si se extrapola a Navarra, cerca de 900 muertes de los más de 6.300 fallecimientos que hubo en Navarra en 2023 son atribuibles a las causas del tabaquismo.

El trabaquismo incluye en enfermedades como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diversas enfermedades cardiometabólicas. “Es fundamental hacer hincapié en que hay que dejar de fumar y en hacer estrategias para que la gente joven no empiece con el tabaco. Ni con el tabaco, ni con otras nuevas situaciones que estamos encontrando, como los vapers”, explica Alfonso Echavarren, enfermero de la Unidad de Neumología de la CUN.

En Navarra, se inicia a fumar a una media de 14,9 años y el 8,8% de los adolescentes fuman. Según Alfonso Echavarren, estos datos se han mejorado con respecto a 2016; sin embargo, parece haberse estancado.

Alfonso Echavarren ha advertido de que los jóvenes se introducen al tabaco a través de los vapers, que dan la sensación de ser menos peligrosos que el tabaco. Aunque no sea así. “No creen que sea perjudicial, piensan que al no llevar nicotina no generan ningún problema, o que no es dañino... Pero sí que estos dispositivos también generan mucho daño”.

Mejoría clara al dejar de fumar

La mejoría después de dejar de fumar no es sólo a largo plazo. Alfonso Echavarren asegura que al poco de dejar de fumar, tu cuerpo lo nota. “Se generan muchísimos beneficios. Cuando se deja de fumar, ya desde los primeros días, se controla mejor el ritmo cardíaco, se controla mejor la tensión arterial, los niveles de monóxido de carbono en el organismo disminuyen”. Además, en las primeras semanas también se consigue mejorar algo la función pulmonar. A segundo trimestre, se disminuye mucho la tos de estos fumadores y mejoran mucho su sensación de falta de aire.

Todo aquel que quiera dejar de fumar, que sepa que se va a enfrentar a un inicio de síndrome de abstinencia. Pero que pasará. Lo importante es tomar consciencia de que hay que dejar de fumar, hay que querer dejar de fumar. A partir de ahí, hay que fijar una fecha y pedir ayuda al centro de salud. Es importante, analiza Alfonso Echavarren, dejar de fumar a través de un programa de deshabituación tabática.

El 8,8% de los adolescentes fuman en Navarra

Raimon Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría, advierte de los riesgos de internet en cuanto a la influencia sobre los más jóvenes. “Internet tiene sus riesgos. Bien utilizado es perfecto. Pero si no hay la capacidad funcional para entender e interpretar las redes sociales, entonces viene el peligro de empezar antes, porque no ves los peligros”.

La personalidad y las compañías son muy importantes para dar la espalda o no al tabaco a ciertas edades: “Un adolescente quiere pertenecer al grupo. Si este grupo ya está fumando algo, yo, aunque hoy no me apetezca, de cara a mis amigos no me puedo quedar fuera. Por lo tanto, voy a probar el cigarrillo”.