¿Existe crispación tal y como indica la presidenta del Gobierno? Pues puede existir, sin duda. La polarización de los últimos años parece que se ha trasladado a la sociedad. David Sainz, sociólogo y profesor en excedencia de la UPNA, indica que es algo que ha ido sembrándose desde hace tiempo. “Siembras vientos y cosechas tempestades”.

Sin embargo, el grado de crispación en la calle es mucho menor que en esferas políticas. Los problemas de los ciudadanos van por otro terreno. “No existe tal crispación, ni ese nivel de tensión que los políticos nos hacen creer. Lo que pasa es que interesa alimentarlo y mantener viva esa idea de que en la calle vive y hay esa tensión. Desde determinadas ideologías políticas lo alimentan constantemente, parece que se quiere hacer ver que hay una crispación”.

?? El 89,8% de los españoles cree que los partidos tienen la obligación de alcanzar consensos políticos.



?? Al preguntar por algunos temas que se han convertido en noticia por la falta de pactos, el 87,7% asegura que es importante que el el PSOE y el PP alcancen un acuerdo sobre… — Centro de Investigaciones Sociológicas (@CIS_Institucion) January 22, 2024





David Sainz también ha asegurado que lo que no se quiere es tener un espíritu crítico, acabar con cualquier tipo de crítica. “La gente tiene derecho a expresar, tiene derecho a decir su criterio y tiene derecho a manifestar su idea. Lo que no podemos vivir es en una asfixia cívica a la que nos quieren llevar. También tenemos derecho, faltaría más, a expresarnos aquellos que pensamos distinto, y muy distinto, y que creemos que las cosas no van bien”, ha indicado.

El propio David Sainz ha incidido en que es una parte del arco parlamentario quien acusa al resto de crispar. “La izquierda tiende muchas veces a acusarte de lo que son ellos”. Ponía el foco en los ejemplos de las descalificaciones, insultos y hasta agresiones que han tenido que aguantar políticos de centro derecha como Yolanda Barcina, Enrique Maya, Cristina Ibarrola o la propia Ayuso.

En este sentido, ha incidido que esta crispación la alimentan los políticos. “Es triste afirmar eso, pero es verdad que les interesa polarizar una sociedad hasta el extremo: estás con unos o estás con otros, para evitar siempre esa escala o ese pensamiento individual”.

?La importancia de alienar la política con las prioridades reales:



??Crisis económica, sanidad y empleo, principales problemas de los españoles según @es_cis



??Amnistía e independencia de Cataluña, en los puestos 37 y 39 de las preocupaciones.https://t.co/eGRFrRpHl6pic.twitter.com/vyN3lQlZ8f — Javier Remírez (@javierremirez) January 17, 2024





Sainz pedía seriedad en el lenguaje y coherencia en los actos. “Vamos a hacer todos serios a la hora de hablar y a la hora de jugar con el lenguaje, porque eso se va a acabar volviendo en contra”. Se lamentaba de que cuando gobierna la izquierda, “no hay manifestaciones, no aparecen los sindicatos ni las batas blancas". Sin embargo, cuando gobierna otra opción política, “todos a la calle”.

Lo cierto, y según indica el propio CIS, es que la gente en la calle no está preocupada por "las urgencias democráticas" o "por los riesgos de la democracia" a causa de la crispación. Están más preocupados por lo mundano, por la crisis económica, por la sanidad y por el empleo. En lo que también deberían estar los dirigentes.