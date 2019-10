Cultura concede 510.000 euros en ayudas para 17 proyectos cinematográficos

El Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra ha concedido 510.000 euros en ayudas a la producción cinematográfica, a través de la convocatoria Generazinema 2019, que contribuirán a financiar 17 proyectos, de los que ocho son largometrajes, seis cortometrajes y tres proyectos de producción de largometrajes.

En la modalidad de largometrajes, es decir toda obra audiovisual de ficción, documental o animación de una duración superior a 60 minutos, destinada a su explotación comercial en salas de exhibición de cine, en televisión o plataforma de Internet, se han otorgado 390.000 euros en ayudas a los siguientes proyectos: 'Campanadas a muerto', de Kanpaiak Abra AIE (100.000 euros); '2 urte 4 hilabete', de Labrit Multimedia (24.220,32 euros); 'Surcos', de Escorzo Films SL (20.000 euros); 'Gladys-en Leihoa', de La Tentación Prod., S.A. (10.000 euros); 'Una vida no tan simple', de Lamia Producciones (100.000 euros); 'Matrioskas', de Solax Company Microop. (35.000 euros); 'Ama-das', de En Buen Sitio Prod. SL (48.000 euros); y 'Ofrenda a la tormenta', de Mantecadas Salazar AIE (52.779,68 euros).

En la modalidad de cortometrajes, esto es, a una obra audiovisual de ficción, documental, animación o producciones televisivas de una duración inferior a 60 minutos, destinadas a su exhibición comercial pública en salas de exhibición de cine, en televisión o plataforma de Internet, se han otorgado 100.000 euros en ayudas a los siguientes proyectos: 'Iris', de The Visible Man, S.L. (25.000 euros), 'Herdoilduraren gogoa', de Xabier Iriguíbel Úriz (18.660 euros); 'Mendiak -1976-', de Luis Arrieta Etxeberria (11.596 euros); 'No sex for fish', de Pimu y Ruiz A.VisualC (15.677,30 euros); 'Amanece la noche más larga', de Arquetipo Comunicación y New Gravity Laws SL (18.628,8 euros en total); y 'El susto', de La Escena del Jardín (10. 437,90 euros).

Finalmente, en la modalidad de proyectos de producción de largometrajes, es decir, operaciones que se realizan antes de la fase de producción propiamente dicha, se han otorgado 20.000 euros de ayudas. En esta modalidad se incluyen: la escritura definitiva del guión, la elaboración del casting, los trabajos destinados a confeccionar el plan de producción, los trabajos de documentación y localización de los lugares de rodaje, la elaboración de un proyecto para ayudas nacionales o europeas, la gestión de recursos económicos y planes iniciales de venta, la elaboración del presupuesto y del plan de financiación, los trabajos relacionados con aspectos tecnológicos del proyecto y otros conceptos que se consideren esenciales para la fase del desarrollo del largometraje.

Los proyectos beneficiarios de estas ayudas son: 'Estrellas Polares', de Ainara Vera (6.700 euros); 'Free my town', de Kanaki Films SL (9.500 euros); y 'Ojalá...', de Demiranda Studio, SL (3.800 euros), ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Podían optar a estas subvenciones, tanto personas jurídicas privadas independientes y Agrupaciones de Interés Económico (AIE), como personas físicas independientes y personas jurídicas privadas independientes, en función de la modalidad elegida.

