¿Cuándo se realizará la EBAU en Navarra con el coronavirus?

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra contempla realizar la Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) en los "últimos días" de junio, y su prueba extraordinaria en la segunda quincena de julio.

Son fechas que aún están por determinar y que podrían retrasarse hasta el próximo mes de septiembre si la situación por el estado de alarma motivado por el coronavirus no permitiese celebrar la prueba en junio y julio.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que ha tenido lugar este miércoles y en la que se ha decidido que la EBAU se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria pueda realizarse hasta el 10 de septiembre. Fechas que han tenido el "acuerdo unánime" de las comunidades autónomas.

Gimeno ha trasladado en esta reunión que el "objetivo básico" es que "el alumnado no pierda el curso y que no se vea perjudicado por no haber trabajado con una actividad educativa presencial de determinados contenidos de algunas materias". En este sentido, el consejero ha mostrado su reconocimiento hacia el profesorado por su trabajo para atender al alumnado "en un contexto tan complejo e inaudito como el actual".

En Navarra, hay este curso 2.601 estudiantes en el segundo curso de Bachillerato en la red educativa pública y 1.688 en la red concertada, a los que se suma el alumnado de los ciclos de Grado Superior de Formación Profesional que quiera concurrir a la EBAU.

Gimeno ha explicado que en la Conferencia Sectorial se ha propuesto una modificación en el modelo de prueba para "asegurar que ningún alumno pierda el curso debido a las actuales circunstancias y garantizar que el acceso a la universidad se produzca en términos de equidad y justicia para todos".

El objetivo de este cambio es que "se evalúe lo que ya se sabe" y que el alumnado "no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias, por lo que debe disponer de la posibilidad de obtener la máxima puntuación sin realizar las preguntas correspondientes a alguno de los bloques de contenido de la materia".

Igualmente, el modelo de la prueba no debe alejarse de los modelos que las universidades han puesto a disposición del alumnado y el profesorado para el actual curso escolar 2019-2020. Además, se ha acordado que el tiempo de lectura del modelo propuesto sea el mismo que el que se proponía hasta el momento, con el fin de que el tiempo destinado a la realización de la prueba sea el mismo.

Asimismo, la prueba debe adaptarse al modelo propuesto en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

En cuanto al alumnado de los ciclos de Grado Superior de Formación Profesional, Navarra adoptará las medidas acordadas por la Comisión de Formación Profesional encaminadas a "flexibilizar" las prácticas en el centro de trabajo para superar el curso y ampliando el periodo establecido en el calendario escolar, medida que deberá coordinarse con las fechas de celebración de la EBAU para permitir que todos los estudiantes que lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la universidad.

Según ha explicado Gimeno, se ha acordado reducir la duración en centro de trabajo a las 220 horas mínimas y concentrarlas en el periodo final, a finales de junio y excepcionalmente en julio, para que el alumnado pueda realizar la formación en centro de trabajo en empresa. También se ha propuesto unificar el módulo de formación en la empresa y el de proyecto en el centro de manera que los alumnos realicen un módulo de 245 horas "pudiendo variar las horas en el centro y en las empresas en función de la situación en la que nos vayamos encontrando". Una solución que se va a trasladar a los módulos de Grado Medio de FP y a la Formación Profesional Básica, ha explicado el consejero.

Por otro lado, se ha decidido de común acuerdo con el Ministerio la supresión de las evaluaciones de diagnóstico de 4º de Primaria y 2º de ESO y las evaluaciones de final de etapa de 6º de Primaria y 4º de ESO, así como la evaluación individualizada de 3º de Primaria.

El objetivo, ha dicho Gimeno, es "suprimir todo lo que no sea imprescindible" para garantizar la finalización de este curso y la organización del curso próximo con el fin de que "el profesorado centre su atención en la mejor atención educativa al alumnado y a sus familias".

OPE DE SECUNDARIA

En la Conferencia Sectorial también se han abordado las fechas de las OPE docente. Una cuestión que ha generado discrepancias entre las comunidades autónomas, ha explicado Gimeno. Así, ha indicado que "la mayoría" optaría por el retraso de la OPE de Secundaria hasta junio de 2021, mientras que comunidades como Madrid, Cataluña o Comunidad Autónoma Vasca habrían propuesto su celebración en junio de este año.

Carlos Gimeno ha destacado que Navarra está en una "posición privilegiada" para adaptarse a ambos escenarios ya que los procesos administrativos están "bastante avanzados". De hecho, ha destacado, "estaba a punto de publicarse la lista provisional de admitidos". La decisión final de la Comunidad foral, ha explicado, se tomará el próximo martes tras la celebración de una nueva videoconferencia con la ministra Celáa.

El consejero ha aclarado que "no suspendemos la OPE" sino que "si es necesario se aplazaría" y ha anunciado que iniciará contactos con las comunidades autónomas limítrofes con Navarra (CAV, Aragón, La Rioja y Castilla y León) con el objetivo de coordinar la convocatoria de estas OPE para evitar que haya "efecto llamada". Igualmente, ha incidido en la importancia de la alternancia entre las OPE de manera que si la prueba de Secundaria se traslada a junio de 2021, la del cuerpo de maestros se trasladara a junio de 2022.

Ha avanzado, además, la convocatoria, este viernes, de una Mesa Sectorial para tratar la cuestión con los sindicatos y "saber cuáles son sus preferencias".

ALUMNOS AFECTADOS POR LA "BRECHA DIGITAL"

Preguntado por el número de alumnos afectados por no disponer de los recursos tecnológicos para impartir la docencia a distancia, Carlos Gimeno ha explicado que el Departamento de Educación va a trasladar un cuestionario a los centros para determinar el número de estudiantes con dificultades por la "brecha digital".

Tras realizar este análisis, el Departamento estudiará las posibilidades de "trasladar ese material curricular a cada una de las familias estableciendo la mayor comunicación y coordinación".

Gimeno ha explicado que en un principio "se había previsto trasladar físicamente" este material. Algo que no se puede hacer una vez clausurados los centros educativos.

Así las cosas, el consejero ha indicado que habrá que "sopesar con las administraciones locales para que todo ese alumnado se pueda beneficiar de la oferta curricular que en este momento se le puede facilitar por parte del Departamento de Educación".

Respecto al alumnado de 2º de Bachillerato, el Departamento de Educación ha evaluado en la red pública la disponibilidad de equipos informáticos para todo el alumnado. Entre los 27 centros que han contestado al Departamento, se han detectado 20 alumnos y alumnas sin ordenador. Desde Educación se les ha facilitado uno, así como nueve conexiones a internet. De tal modo que todo el alumnado de 2º de Bachillerato de centros públicos cuenta, actualmente, con un equipo informático y con conexión a internet.