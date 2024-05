Críticas y acusaciones entre los políticos navarros tras la Carta de Chivite

La carta que enviaba la semana pasada la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, al Parlamento para trabajar conjuntamente y "avanzar en el fortalecimiento democrático e institucional", ha generado más crispación institucional.

Y es que, este lunes, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, los partidos políticos navarros han vuelto a acusarse unos a otros este lunes sobre quiénes son los que generan un ambiente de crispación tanto en las instituciones como ante la sociedad.

El que ha utilizado un tono más crispado ha sido el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, quien ha indicado que "una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la mentira, la mentira utilizada para atacar a gobiernos legítimos". "Está claro que hay una situación de no reconocimiento de gobiernos votados por el pueblo, de la utilización de los fakes y las mentiras para atacar gobiernos democráticos por parte de algunos poderes mediáticos, políticos, económicos y judiciales para atacar a partidos que están en el Gobierno", ha dicho. Además, Alzórriz ha señalado directamente a UPN, acusándole de generar desinformación.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha expuesto que "quedamos a la espera de esa reunión" entre la presidenta del Gobierno, María Chivite, y el presidente del Parlamento, Unai Hualde, tras la carta y ha indicado que esta "no es una cuestión nueva".

"El apocalipsis que se nos vendió en 2015 por parte de varios partidos políticos en Navarra y también de algunos medios de comunicación nunca llegó", ha dicho el portavoz de la coalición, para afirmar que Geroa Bai "ha demostrado un absoluto respeto en esta Cámara y creo que todos, en el conjunto de la Cámara, identificando los temas en los que tenemos que mejorar, lo podemos compartir".

Daniel López, desde Contigo-Zurekin, ha comentado que "nosotros hemos denunciado varias veces que el tono y la concordia y la cortesía parlamentaria están brillando por su ausencia cada vez más". "Estamos trabajando día a día, codo a codo, los distintos grupos parlamentarios, seamos del color que sea, y lo único que se traslada a la sociedad es la bronca; principalmente hay dos grupos que están elevando el tono, Vox y el PPN, y UPN se está sumando a esto".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha comentado que "es gratificante que algunos por primera vez hablen de déficits democráticos en el Estado y que se empiece a hablar de lawfare". A su juicio, "es hora de empezar a trabajar poniendo encima de la mesa medidas concretas para avanzar". "EH Bildu es el grupo más cortés y más respetuoso en todas las sesiones que tienen lugar en el Parlamento de Navarra y es cierto que sí que hay crispación, es cierto que nuestro grupo es quizás el que más descalificativos recibe o lleva recibiendo a lo largo de toda la legislatura", ha indicado.

DESDE UPN, PPN Y VOX HACEN LECTURAS DIFERENTES

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "lo primero es que María Chivite baje el tono ella, reflexionar sobre ella misma y la actitud que está teniendo, reflexionar qué actitud tienen los portavoces del PSN, reflexionar cómo nos responde cuando tenemos plenos de control al Gobierno". "En Navarra hay un clima razonable, yo no veo esa crispación que quieren hacer ver", ha dicho, para añadir que "están creando una fake, de confrontación absoluta y permanente, y yo no lo comparto". Además, Esparza ha mostrado "preocupación" por "el intento del Partido Socialista de Navarra y del PSOE de cuestionar la libertad de prensa".

Por su parte, la parlamentaria del PPN, Maribel García Malo, ha señalado que les parece "bien" que la presidenta vaya a reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra para el fortalecimiento democrático e institucional, nunca está de más hacer esto". No obstante, ha apuntado que "para hacerlo y liderarlo hay que predicar con ejemplo y para dar lecciones hay que empezar por la casa de cada uno". "Hay que saber estar a la altura del cargo, consideramos que son ellos los primeros que tienen que dar ejemplo y nosotros estaremos ahí", ha afirmado, para reconocer que todos tienen "margen de mejora".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha expuesto que "la única que no hace comunicación ni consenso ni habla con los demás" es la presidenta Chivite, que "no habla más que con los tres partidos socios de Gobierno, con EH Bildu, con Contigo-Zurekin y Geroa Bai". "Cuando nosotros hablamos se van los tres partidos socios del Gobierno, solo se queda el PSN para no escucharnos, ¿dónde está esa democratización, esa armonía, ese buen querer?", ha preguntado, para comentar que "solamente hemos expresado nuestras ideas, siempre siendo pacíficos, con tranquilidad y sin insultar a nadie".







