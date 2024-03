Crecen las enfermedades renales en Navarra en la última década

Los pacientes renales han aumentado cerca de un 30 por ciento en la última década. Unas patologías que afectan a entre un 10 y un 15% de la población navarra. En la Comunidad foral, del conjunto de personas diagnosticadas con alguna enfermedad renal, 1000 ya se encuentran en tratamiento, de los que 600 están trasplantados y 400 reciben terapia renal sustitutiva. La mayor parte en Hemodiálisis Hospitalaria y el resto hace el tratamiento su mismo domicilio.

En Cope Navarra conocemos el testimonio de dos trasplantadas: Esperanza Ancina (que ha recibido dos trasplantes en 20 años) y el de Gema de la Nava (presidenta de ALCER).





"Son muchos años. Son casi veinte años entre un trasplante y el segundo, estuve con el otro 17 años y se iba deteriorando un poco. Me comentaron la posibilidad de donar en vivo y le dije que sí". Esperanza preguntó en casa, son seis hermanas y un hermano, y fue éste último quien donó. "Siempre hay cosicas, pero dentro de mis limitaciones estoy bien".

Gema de la Nava, con una enfermedad renal deriva de otra enfermedad, estaba afectada desde pequeña. "De pequeña, lo viven más tus padres. Ya, de más mayor, ya la vives tú. Y vives más con ella, ya eres más consciente e intentas adaptarla tu vida a la enfermedad, o la enfermedad a tu vida diaria". En su caso, también fue su hermano quien le donó el riñón.

Es una enfermedad silente

Alcer Navarra alerta del incremento de casos de pacientes renales y pide medidas para atajar esta “epidemia silenciosa”. Y es que hay registrados unos 1.000 pacientes renales en tratamiento, aunque un 40% de las personas afectadas no están diagnosticadas. La concienciación de la población ha ayudado mucho en los últimos años, según Joaquín Manrique, nefrólogo y responsable de Nefrología del HUN. "La enfermedad renal crónica es una enfermedad silente, no da síntomas. La enfermedad renal no duele, no estamos hablando de un cálculo, no estamos hablando de un hematoma. No estamos hablando de cosas que duelen, sino cosas que se ven en un análisis".

Evidentemente, el mejor consejo para cuidar los riñones es llevar una vida sana, con dieta mediterránea equilibrada y hábitos saludables. Hay que concienciarse de hacerse análisis periódicos y "hay que mantener un estilo de vida saludable". Hay que seguir una dieta sana, hay que controlar el control la tensión arterial, el control de otros hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo o la obesidad", concluía Joaquín Manrique.