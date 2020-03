Coronavirus en Navarra: 18% más de positivos, 2 fallecidos más y 23 altas médicas

Navarra registra en los datos oficiales del 25 de marzo un total de 1.197 casos positivos de coronavirus. Una cifra que ha aumentado en 183 casos respecto al día anterior, lo cual deja un 18% más. La cifra de fallecidos en la Comunidad foral asciende a 33 -2 más-. El rango de edad se encuentra entre 63 y 91 años, con una edad media de 83 años y la mayoría de ellos con pluripatologías.

Del total de casos positivos en la Comunidad foral, 506 se encuentran ingresados en hospitales y de ellos 51 en la UCI, según los datos facilitados en rueda de prensa por la consejera de Salud del Gobierno navarro, Santos Induráin. Este martes la cifra de personas en la unidad de cuidados intensivos era de 45. Un total de 691 pacientes están en seguimiento domiciliario.

Por su parte, 23 personas afectadas por Covid-19 ya han sido dadas de alta en Navarra, 12 de ellas en el último día. La consejera de Salud ha valorado que este martes salió el primer paciente de la UCI en el Complejo Hospitalario de Navarra, una noticia que ha calificado de "esperanzadora".

El número de profesionales afectados es de 242 y "hablamos de profesionales de profesiones esenciales, tanto sanitarios como no sanitarios". Y ha destacado el circuito de diagnóstico instalado en Refena para estos profesionales con síntomas. Hasta ayer, del total de profesionales con síntomas a los que se les ha realizado la prueba, el 28 por ciento han sido positivos.

La directora gerente del Instituto de Salud Pública, Marian Nuin, ha indicado que "España es el segundo país, tras Italia, con mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días y la letalidad es del 6,8 por ciento". Navarra es la tercera CCAA en incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 153,16 casos por 100.000 habitantes, por detrás de La Rioja y Madrid.

Según ha detallado, el mayor porcentaje de hospitalizaciones está en el grupo de 70 a 79 años y el mayor porcentaje de pacientes en UCI y fallecidos es del grupo de 80 a 89 años y la letalidad aumenta progresivamente con la edad, "siendo la mayor en el grupo de más de 90 años".

En una escala de gravedad, ha dicho que "vemos que se observa mayor presencia de personas mayores, de hombres y de pacientes con enfermedad de base y de factores de riesgo".

Nuin ha explicado que se están realizando PCR (pruebas diagnósticas de Covid-19) a "aquellas personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentran hospitalizadas o cumplen criterios de ingreso hospitalario, también a personas con cuadro de infección respiratoria aguda que pertenecen a personal del centros sanitarios o sociosanitarios, policías, bomberos y personal del 112 y quienes se consideran profesionales esenciales; y a personas especialmente vulnerables".

NUEVO INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN NAVARRA

Los técnicos de prevención de riesgos y epidemiología han extraído una conclusión de cara a la medición del impacto y la evolución del coronavirus y se indica que "los casos posibles de Covid-19 en Atención Primaria han aumentado de forma abrupta alcanzando una tasa de 649 por 100.000 habitantes en la semana del 16 al 22 de marzo, magnitud similar o superior al pico de las epidemias de gripe".

No obstante, a diferencia de las ondas de gripe, en las que el porcentaje de positividad supera el 60%, en el Covid-19 en poblaciones analizadas con mayor sistemática, como los profesionales sanitarios, el porcentaje de positividad entre los casos sospechosos sintomáticos está siendo del 30%, "lo que evidencia que hay otros virus circulantes (Gripe B, virus sincitial, adenovirus etc.) que producen manifestaciones clínicas similares y sólo una cuarta parte de los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda tienen realmente Covid-19".

Según han detallado, habría en torno a 4.600 casos con una clínica inespecífica notificados desde Atención Primaria como casos posibles con sospecha clínica sin confirmación virológica.

Corrigiendo el número de consultas por el porcentaje de positividad, ha dicho Nuin, la tasa de la última semana se situaría en 216 por 100.000 habitantes, que en términos de epidemia de gripe se sitúa en un nivel de actividad viral media.

Asimismo, muchas de las infecciones por Covid-19 pueden tener síntomas muy leves o ser asintomáticas y podrían "no haber consultado al sistema sanitario", un porcentaje del 30% que pudiera ser, según experiencia con otras infecciones, de incluso el 20% en el caso de la población general. Por esta razón, ha expuesto la directora gerente, resulta importante la puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad para los próximas días de los llamados test rápidos. "Se podrá ajustar con más seguridad", ha comentado.

Por su parte, Aurelio Barricarte, jefe de la sección de Enfermedades Transmisibles del Instituto de Salud Pública de Navarra, ha comentado que no puede "hacer predicciones de futuro" sobre la llegada al pico de casos por coronavirus "con algo que no conocemos, no podemos predecir cuántas semanas de ascenso vamos a tener". "El único dato que tenemos representativo de toda la población son los ingresos y si estos casos de ingresados se mantienen en el tiempo, sí que podríamos ver que si se mantiene la tendencia en meseta, después llegaría el descenso", ha expuesto.

Por otro lado, preguntada la consejera por los criterios para ingresar en UCI, ha señalado que "son los profesionales quienes realizan la valoración de los pacientes y el beneficio de un ingreso en la UCI". "No me consta que haya restricción y que se hace por la valoración profesional, que es la forma habitual de actuar", ha comentado.

Sobre si llega el material de protección para el profesional sanitario, Induráin ha señalado que "el Ministerio nos está enviando, estamos recibiendo nuevos materiales y se nos comunicó que a mitad de semana y hacia el fin de semana llegará más". Ha añadido que "continuamos con nuestras gestiones de aprovisionamiento".

En cuanto a los test rápidos, ha comentado que este mismo miércoles tiene reunión del Consejo Interterritorial y que es un tema que coordina el Ministerio. "Es quien nos dice con criterios de equidad y cohesión el reparto y la forma de organización", ha indicado.