Aumentan a 111 los casos de coronavirus en Navarra, 30 de ellos ingresados

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha informado este viernes de que el número de casos de coronavirus positivos en la Comunidad foral a las 12 horas es de 111 casos, de los que 19 están ingresados en el Complejo Hospitalario de Navarra (dos de ellos en la UCI), 5 en el Hospital de Tudela y 6 en la Clínica Universidad de Navarra (1 en la UCI).

Artundo ha ofrecido una rueda de prensa junto al vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y ha destacado que el resto de los infectados, que son la mayoría (83), se encuentran en atención domiciliaria. No hay ningún fallecido.

Ha detallado que la evolución de los pacientes es "buena, razonable", excepto en los casos ingresados en la UCI, pero que "tienen una situación estable". Y sobre el origen de los afectados, ha comentado que "en los últimos casos no se tiene identificado el origen entre otras cosas porque no ha habido tiempo material para hacer el estudio epidemiológico, pero los focos en general siguen respondiendo al mismo origen que conocíamos hasta ahora".

Ha explicado el director general que las medidas que se están adoptando en Navarra se toman en coordinación con el Estado y las Comunidades Autónomas. Y ha manifestado que en este momento se busca "acotar la extensión al máximo posible del virus", así como "ganar tiempo que nos permita adaptar el SNS para responder como está respondiendo y prevenir situaciones más complicadas".

Además, ha abogado por "ganar tiempo para que la sociedad reaccione y responda responsablemente a este reto" y "acotar y reducir el tiempo de la ola epidémica que nos permita minimizar el impacto económico y social".

Carlos Artundo, que ha agradecido su labor a los profesionales sanitarios, ha dicho que "esto no se gestiona ni se combate solo desde el SNS o instituciones, sino que es responsabilidad del conjunto de la sociedad, de la mayoría de las personas, quiere decir que necesitamos comportamientos responsables y solidarios".

Ha pedido que se prevengan aglomeraciones y concentraciones de personas, "que es lo que facilita el contacto" y "también, por sentido de responsabilidad social y por sentido común, si se está con síntomas quedarse en casa".

El director general ha señalado que "estamos ante una situación complicada pero hay que poner las cosas en su sitio". "Todos los días se están produciendo ictus, infartos... que hay que atender y cuidar, no todo se acaba con el coronavirus", ha aseverado, para comentar que hay que "tomar la crisis como oportunidad". "Hay que tener la inteligencia compartida de salir más fuertes y mejores, y significa poner en valor y potenciar nuestro sistema sanitario público, también autoorganizarnos solidariamente, comprar a nivel de calle y no acudir a los centros más grandes, redescubrir la naturaleza y repensarnos como personas y como sociedad", ha dicho.

COLEGIOS Y OTROS CENTROS

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno foral ha manifestado, en cuanto al cierre de los colegios, medida recomendada de este viernes y que se hace efectiva el lunes, que un tercio de alumnos de Primaria e Infantil ha acudido este viernes a las aulas, y en menor número en ESO y Bachillerato. A un total de 29 centros no han acudido alumnos.

Remírez ha agradecido a la comunidad educativa la "comunicación ágil" que se desarrolló en la tarde de este jueves para trasladar la decisión adoptada a las familias y ha agradecido también la actitud que han mostrado las familias y las empresas de Navarra para "tratar de equilibrar la situación".

Por otro lado, el vicepresidente ha señalado que se está respondiendo desde la sala de 112 con "absoluta normalidad, con picos de estrés". Y ha precisado que se han instalado 11 puestos en la sala, lo que supone doblar los recursos.

Además, ha precisado que se ha suspendido la prueba para la oposición de técnicos de grado medio de sistemas informáticos prevista para este fin de semana por el cierre de la UPNA y "nos estamos poniendo en contacto con las 36 aspirantes" para su traslado a otra fecha.

En cuanto al cierre de bares y otros establecimientos, Remírez ha dicho que "esta situación no se contempla ahora mismo", pero ha manifestado que "estamos haciendo un llamamiento de autorregulación por parte de la ciudadanía", algo, ha precisado, que ya se vio en la tarde-noche de este jueves.

Y sobre los centros deportivos, se ha remitido a las normas de aforo recogidas en la orden foral aprobada por el Gobierno. "Varios ayuntamientos han tomado la medida de reducir y clausurar algunos centros deportivos", ha indicado, para añadir, preguntados ambos sobre los parques infantiles, que en principio son un "lugar saludable" como otros lugares al aire libre siempre que se guarde la distancia suficiente y no haya aglomeraciones. Artundo ha dicho que "las personas asintómaticas pueden salir al aire libre, no tienen ninguna restricción".

PLAN DE CONTINGENCIA SNS

Artundo ha indicado que el Plan de Contingencia del Servicio Navarro de Salud se actualizará día a día, "no es cerrado pero tiene concreciones". Es un plan que implica a todos los centros sanitarios, tanto de la red pública como privada.

Ha explicado que "las capacidades potenciales que tenemos de cara al futuro son grandes" y ha indicado que "tenemos 190 camas libres en el CHN, 36 en Estella y 78 en Tudela y hay plan para aumentar en un 50 por ciento el número de camas en algunos servicios concretos, pero no se ha activado aún".

Sobre el plan de contratación de profesionales sanitaros, el director general ha señalado que hay ya contratados 40 nuevos profesionales, básicamente para el CHN y "se irán complementando en la medida de las necesidades", ha dicho.

El plan, ha añadido, incluye las camas de UCI. Según ha indicado, "la mayoría de los pacientes afectados por coronavirus son leves y la mayoría se van a quedar en su casa pero los casos más graves acabarán en el hospital y algunos en la UCI y este plan establece las posibilidades de aumentar las plazas concretas en UCI".

Ha informado además de que este jueves llegaron los nuevos respiradores de refuerzo que se habían pedido.

Preguntado por si se realizan pruebas PCR a personas con síntomas que no hayan estado en contacto con infectados, Artundo ha dicho que "no" y que "no es aconsejable desde el punto de vista de salud pública".