Control de velocidad en Sorauren ante las quejas vecinales

Después de que el Gobierno de Navarra asegurara que las medidas de seguridad dependieran del Ayuntamiento de Oricain, la Policía Foral realizó ayer por la trde un control específico de velocidad mediante radar en la travesía de Sorauren (NA-8101). Las quejas vecinales advertían de vehículos circulando a gran velocidad por ese tramo para adelantar camiones que circulan paralelamente por la N-121-A (Pamplona-Behobia). En el control, que duró una hora, no se halló ningún vehículo que circulara a más de 50 km/h.

El control, realizado por patrullas del Área de Tráfico y Seguridad Vial durante más de una hora tenía como objetivo detectar velocidades superiores a 61 km/h, sin que finalmente ninguno del medio centenar de vehículos controlados superase dicha velocidad (solo uno circulaba a 51 km/h), según ha informado la Policía Foral.

Sí que se interceptó un turismo francés para comprobar si poseía inhibidor de frecuencia, ya que a juicio de los policías forales podía circular más rápido y el cinemómetro sin embargo no lo detectó.

El conductor, de 21 años, fue denunciado por tres infracciones administrativas: carecer de seguro (1.500 euros), conducir con permiso AM en vez del B (500 euros y 4 puntos) y no haber canjeado su permiso AM francés en España (200 euros).

La Policía Foral ha explicado que seguirá realizando una vigilancia en la zona con el fin de detectar posibles infracciones que afecten a la seguridad vial, principalmente relacionadas con la velocidad por el riesgo de atropello que implica en una travesía con limitación señalizada de 50 km/h.