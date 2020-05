Continúan los incumplimientos del estado de alarma en Navarra

Tras más de 60 días de confinamiento, hay gente que no aprende. Cada día conocemos nuevos incumplimientos del estado de alarma. De hecho, en las últimas 24 horas, la Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a dos establecimientos de hostelería de la capital navarra por incumplir la normativa vigente.

Además, los agentes controlaron 270 vehículos, de los que 73 eran autobuses de transporte urbano. Realizaron 17 propuestas de sanción, 5 de ellas en los controles y 12 fuera de ellos.

Por su parte, Policía Foral también ha publicado en su cuenta de Twitter que ayer un vecino de Barillas fue denunciado por desplazamiento no justificado, en concreto, por movilidad interprovincial ilegal. Este vecino entraba en la comunidad foral por Novallas, municipio situado en la provincial de Zaragoza. Las excusas que puso, según la policía navarra, fueron “que a tirar la basura, que a ayudar al abuelo...”, excusas que no valieron y fue denunciado por incumplir las restricciones del estado de alarma. Y es que recordamos que la normativa vigente no permite los desplazamientos entre comunidades. En esta fase de la desescalada, nos podemos desplazar pero dentro de la Comunidad foral.

ACAMPADA EN ZONA RESTRINGIDA DE YESA

Agentes de la Guardia Civil han propuesto para una sanción a tres mujeres acampadas en una zona de acceso restringido en Yesa, donde se les quedó encallado el vehículo en el que viajaban.

Según ha informo este martes la Comandancia navarra, los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando el 062 recibió el aviso de un ciudadano de que se veían luces y movimiento de personas en las inmediaciones de las obras del pantano.

Los gentes desplazados encontraron a tres mujeres, una de ellas vecina de La Rioja, acampadas en una zona restringida y con su vehículo encallado en un camino de acceso.

Las mujeres explicaron que habían ido con la intención de acampar y tomar algo en el pantano, por lo que los guardias civiles les propusieron para una sanción por movilidad ilegal, al tiempo que les ayudaron a liberar el vehículo y salir de la zona.